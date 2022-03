UGT Aragón subraya que la reforma laboral empieza a mostrar "operatividad" en la contratación indefinida

ZARAGOZA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Aragón ha subrayado que la reforma laboral empieza a mostrar "operatividad" en la contratación indefinida. Se ha pronunciado así después de que este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya publicado que el número de parados registrados en la comunidad autónoma ha bajado en febrero sobre el anterior en 186 personas, el 0,30%, elevándose la cifra total de desempleados a 61.163, y respecto a hace un año en 25.995 personas, el 29,83 por ciento.

Además, el número de contratos registrados en febrero de 2022 en Aragón se ha situado en 39.498, es decir, 2.611 menos que en enero, el -6,20%, pero 6.198 más que hace un año, el 18,61% más. En concreto, la contratación indefinida en febrero ha alcanzado las 8.284 firmas en la comunidad autónoma, 1.780 más que en enero, el 27,37%, y 4.461 más que en febrero de 2021, el 116,69%. Este tipo de contratación ha supuesto el 20,97% de los contratos firmados en febrero en Aragón.

Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social en febrero en Aragón ha aumentado en 2.689 personas respecto a enero, el 0,46%, situándose la cifra total en 584.154. Sobre el año anterior, ha crecido en 22.115 personas, el 3,93%.

UGT ha señalado en una nota de prensa que, según los datos de paro registrado y de la Seguridad Social, las cifras absolutas que se reflejan respecto a las previas a la pandemia del coronavirus suponen que la situación "se ha recuperado y superado".

No obstante, la crisis sanitaria "vino a romper un ritmo de crecimiento en torno al 2% anual, lo que hace que el aumento potencial de la ocupación no se haya compensado todavía", si bien "el dinamismo de crecimiento interanual actual, cercano al 4%, de mantenerse, podría llevar a una rápida recuperación del potencial, si nuevas crisis no lo malogran".

En relación a los efectos de la puesta en marcha de la reforma laboral, UGT ha subrayado que los datos muestran un incremento de la contratación indefinida, "cuya proporción ya es el doble que en meses anteriores".

Ha añadido que la reforma, en cuanto a contratación, no entrará en vigor plenamente hasta el 30 de marzo. Otro de los aspectos de la misma, la de la negociación colectiva, "debe activarse para contrarrestar los efectos de la inflación, garantizando que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en los próximos meses", ha esgrimido esta organización.