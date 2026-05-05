UGT Aragón urge a "seguir reforzando las políticas activas de empleo y elevar los salarios"

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Aragón ha urgido este martes a "seguir reforzando las políticas activas de empleo, elevar los salarios y aplicar de una vez la reducción de jornada".

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.355 personas en marzo en Aragón en relación al mes anterior (-1,86%) hasta los 48.507 desempleados, según datos publicados este martes, 5 de mayo, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el último año el desempleo acumula un descenso de 1.985 parados, lo que supone un 3,85% menos.

UGT Aragón ha señalado que "la evolución positiva del empleo confirma la capacidad de la economía para seguir generando oportunidades, pero también que es el momento de afrontar con decisión estos retos".

"Solo mediante el impulso de reformas como la mejora de la productividad, la ampliación de derechos --como la reducción de la jornada laboral o la reforma del despido-- la urgencia de mejorar los salarios y el refuerzo de las políticas activas de empleo, para las personas que tienen más dificultades para conseguirlo, será posible consolidar un mercado de trabajo más equilibrado, productivo y socialmente justo".

En Aragón, ahora que se ha constituido el nuevo Gobierno de Aragón, "UGT confía en seguir dando respuesta a los principales retos y problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, dando continuad al diálogo social".