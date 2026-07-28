UGT subraya el "comportamiento favorable" del empleo en Aragón e insta a culminar reformas pendientes

Archivo - Sede del sindicato UGT en Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha considerado "fundamental" continuar impulsando las transformaciones necesarias en el mercado de trabajo, dando continuidad a las reformas emprendidas, como la reducción de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas, teniendo en cuenta el "comportamiento favorable" del empleo de acuerdo a los datos del segundo trimestre de 2026 de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Desde la organización sindical también han considerado necesarias las políticas activas de empleo en los colectivos más vulnerables, así como impulsar un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva en septiembre que permita continuar elevando los salarios y asegurar una distribución más equitativa de los incrementos de márgenes y beneficios empresariales.

Al margen de las competencias del acuerdo, el sindicato UGT insta al resto de agentes sociales a liderar un pacto de negociación colectiva en Aragón, que trate las peculiaridades y elementos distintivos del mercado laboral en el territorio. En cuanto a la población activa se registra en el segundo trimestre de 2026 un aumento de 4.100 personas.

Por provincias, Zaragoza, es la única que experimenta esta subida en el trimestre (5.300). Los datos siguen la tendencia en términos interanuales de crecimiento en Aragón (+25.100), siendo Teruel la única que pierde efectivos (-5.000).

En cuanto a la ocupación, aumenta en 5.200 personas y respecto al año anterior, lo hace en 19.600, dejando el número total de personas ocupadas en 643.300. En el trimestre destaca el aumento del empleo en el sector agrario (+8.660) y en la industria (7.600).

La ocupación desciende únicamente en Huesca en 1.500 personas, y de forma mayoritaria lo hace entre mujeres (-1.200). Sobre los datos de desempleo, durante el segundo trimestre desciende el número en -1.100 personas, sin embargo, aumenta en 5.500 en la variación interanual. En el trimestre el incremento es, exclusivamente entre las mujeres.

La tasa de paro general se sitúa en el 8,17%, donde sigue manteniéndose una brecha por sexos superior a dos puntos: la femenina es del 9,62% y la masculina del 6,94% También existe otra brecha en cuanto al origen.

En lo relativo a personas extranjeras, la tasa de paro de las personas extranjeras es muy alta en relación a las nacionales: de un 14, 99 respecto al 6,52% y especialmente entre las mujeres; la EPA no tiene en cuenta el estatus legal de la persona y será necesario esperar a la próxima encuesta para ver esta evolución, aunque la Seguridad social ya recoge datos positivos de afiliación.

Es "preocupante" la tasa de paro juvenil, en las franjas de edad de 16 a 19 años que es del 33,03 % y de 20 a 24 años, que se sitúa en el 18,72%. El paro de largo duración, sigue teniendo un gran peso en el desempleo, con 19.000 personas que buscan empleo desde hace un año o más, de los 57.300 totales que refleja la encuesta.