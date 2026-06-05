Ultimate Manga afronta su cuarta edición con 100 expositores y se consolida como gran referente en Aragón

El festival de cultura asiática y manga de Aragón se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre en la Sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza volverá a convertirse este próximo mes de septiembre en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al manga, el anime y la cultura asiática con la celebración de la cuarta edición de Ultimate Manga. El festival, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre en la Sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor, afronta una nueva edición con previsiones de crecimiento y el objetivo de seguir consolidándose como una de las citas culturales más destacadas del calendario aragonés.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza con la participación de la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; el coordinador del festival, Daniel Viñuales; y el ilustrador zaragozano Héctor Cisneros, Kaise, autor del cartel anunciador de este año.

La organización prevé alcanzar los 100 expositores, una cifra que supondría un nuevo récord para el certamen y que prácticamente agotaría la capacidad disponible en el recinto. La evolución experimentada por Ultimate Manga refleja el crecimiento constante de un evento que reunió 80 expositores en 2024 y alcanzó los 92 en la edición de 2025.

El aumento de participación no solo evidencia el interés del público, sino también la confianza del sector profesional. Según ha explicado Daniel Viñuales, la organización ha recibido más de 250 solicitudes de inscripción para expositores, una demanda que obliga incluso a plantear futuras ampliaciones del formato y del espacio disponible.

Durante la presentación, Sara Fernández ha destacado la rápida evolución de un proyecto que, pese a contar únicamente con cuatro ediciones, ha conseguido situarse entre las principales referencias del ocio cultural juvenil en Aragón. La consejera ha defendido, además, la importancia de la colaboración entre las administraciones y la iniciativa privada para impulsar propuestas culturales capaces de generar actividad económica y atraer nuevos públicos.

UN FESTIVAL QUE TRASCIENDE EL MANGA

Aunque el manga y el anime continúan siendo los grandes protagonistas del certamen, Ultimate Manga ha ampliado progresivamente su oferta para convertirse en un espacio multidisciplinar en el que también tienen cabida la ilustración, la fantasía, los videojuegos, los juegos de mesa, la novela gráfica, la cultura japonesa y las nuevas tendencias de ocio vinculadas al entetenimiento asiático.

Pedro Olloqui ha subrayado durante su intervención que las administraciones deben apoyar todas las expresiones culturales que despierten interés social, especialmente aquellas capaces de conectar con las generaciones más jóvenes. En este sentido, ha defendido que el manga forma parte plenamente del universo cultural contemporáneo y constituye una puerta de entrada para muchos jóvenes hacia otras disciplinas artísticas.

El director general ha destacado, a su vez, la estrecha relación que Aragón mantiene desde hace años con la cultura oriental, un vínculo que se refleja tanto en iniciativas como Ultimate Manga, como en la reciente apuesta institucional por reforzar las colecciones de arte oriental del futuro Museo de Zaragoza.

La programación volverá a incluir algunas de las actividades más exitosas de anteriores ediciones. Los asistentes podrán participar en charlas, entrevistas y firmas con invitados nacionales, exhibiciones de dibujo y escultura, talleres artísticos, torneos de videojuegos, partidas de rol, competiciones de juegos de mesa y actividades interactivas para todas las edades.

Asimismo, regresarán algunas de las propuestas más populares entre el público, como el concurso de cosplay, los encuentros con personajes, los photocalls temáticos, los espacios free to play de videojuegos, las exhibiciones de K-pop y asian dance, los concursos de poses, los triviales frikis y las competiciones relacionadas con bandas sonoras de anime y videojuegos.

JAVI OLIVARES, PRIMER INVITADO CONFIRMADO

La organización ha aprovechado la presentación para anunciar al primer invitado confirmado de la edición de 2026. Se trata de Javi Olivares, creador del conocido canal de YouTube 'La botella de Kandor', uno de los divulgadores de cultura pop más reconocidos del panorama nacional.

Coleccionista, escritor y apasionado del universo Superman, Olivares acumula más de una década de trayectoria generando contenidos relacionados con el cómic, el cine, las series y la cultura popular. Su participación en Ultimate Manga coincidirá además con la presentación de su publicación 'La botella de Kandor: 10 años no son nada', donde repasa su experiencia como creador de contenido.

Viñuales ha adelantado que la organización continúa trabajando para cerrar nuevos nombres del panorama nacional relacionados con el doblaje, la ilustración, el cómic y la creación de contenidos digitales. Algunos de estos anuncios se realizarán en las próximas semanas una vez finalicen otros grandes eventos del sector.

El festival mantendrá también los horarios que tan buenos resultados ofrecieron el año pasado. El viernes abrirá de 16.00 a 21.00 horas; el sábado funcionará en horario de mañana y tarde, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas; mientras que el domingo permanecerá abierto de forma ininterrumpida entre las 10.00 y las 19.00 horas.

En cuanto a los precios, la organización ha optado por mantener las tarifas de la edición anterior. Cada tramo horario tendrá un coste de cinco euros y se volverán a ofrecer promociones especiales, incluyendo entradas dos por uno los viernes y domingos, además de abonos familiares para todo el fin de semana.

KAISE FIRMA UN CARTEL QUE INVITA A CRUZAR AL UNIVERSO MANGA

Uno de los grandes protagonistas de la presentación ha sido Héctor Cisneros, conocido artísticamente como Kaise, autor del cartel oficial de esta cuarta edición. El ilustrador zaragozano ganó el primer Concurso Impulso Manga y se ha convertido en uno de los jóvenes talentos emergentes del panorama local.

Cisneros ha explicado que su principal objetivo fue diseñar una imagen fácilmente reconocible que permitiera identificar de inmediato la temática del evento. Para ello ha creado una ilustración protagonizada por una joven con estética anime que atraviesa una especie de ventana formada por viñetas de manga e invita visualmente al espectador a formar parte del festival.

En los distintos paneles aparecen representados algunos de los elementos más característicos del certamen, como los espacios dedicados a artistas, la gastronomía japonesa, la cultura asiática, el K-pop y la convivencia entre aficionados. Además, el autor ha incorporado varios guiños visuales a Zaragoza para reforzar la identidad local del evento.

El propio Kaise ha reivindicado el papel que la ciudad está desempeñando dentro del panorama nacional del manga y ha remarcado el apoyo institucional que reciben los jóvenes creadores aragoneses. A su juicio, iniciativas como el Concurso Impulso Manga o Ultimate Manga están permitiendo que Zaragoza gane visibilidad dentro de un sector en constante crecimiento.

Con cuatro ediciones a sus espaldas y unas previsiones que apuntan a un nuevo récord de participación, Ultimate Manga afronta septiembre con la intención de seguir creciendo sin perder su esencia. Un festival que ha conseguido reunir cultura, ocio, creatividad y entretenimiento para convertir Zaragoza en uno de los principales escaparates nacionales del universo manga y de la cultura asiática contemporánea.