La UME y la oferente, Alicia Pérez, ganadores del Concurso de Flores de las fiestas del Pilar de Zaragoza 2026

Arreglo floral de la UME ganador del Concurso del XI Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales de las fiestas del Pilar 2026 - DANI MARCOS

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ganadores del XI Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales de las fiestas del Pilar 2026 han recaído en la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la categoría de cesta y el ramo de la oferente, Alicia Pérez.

El jurado, formado por profesionales de distintos ámbitos con conocimientos sobre adornos florales y ornamentación vegetal, ha seleccionado la cesta de la UME "premio para valorar su esfuerzo presentando un trabajo con gran variedad de colores y de distintas flores".

En su caso, destaca la armonía de la presentación, en la que destacan los colores amarillos y rojos con los que representan la bandera de Aragón. Se trata, indican desde el jurado, de "un pequeño reconocimiento y agradecimiento a su labor en un año especialmente complicado".

RAMO

En cuanto al ramo de la oferente, Alicia Pérez, se trata de un arreglo en forma de abanico "perfectamente dimensionado", y que combinaba en colores con el traje que llevaba. "La elección de flores y texturas realzaba la propia composición, creando un conjunto insuperable", ha resaltado el jurado.

El concurso, que se celebra desde hace once años, busca reconocer los trabajos de ramos, canastillas y arreglos florales de los participantes en la Ofrenda de Flores.

Cuenta con un premio de 100 euros al mejor ramo a través de un cheque-regalo y de 300 euros a través del mismo método para la mejor canastilla o adorno floral. Los premios se podrán hacer efectivos en los establecimientos de Zaragoza pertenecientes a la Asociación de Empresarios Floristas de Aragón en los próximos dos meses.