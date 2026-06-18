La Unidad Égida de Policía Local de Zaragoza tendrá el complemento específico propuesto por el sindicato mayoritario

Archivo - Coche de Policía Local en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aceptado la propuesta técnica realizada por el sindicato mayoritario de la Policía Local, CSL, para determinar el complemento específico que percibirán los agentes destinados en la Unidad Égida, especializada en la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género. Para los agentes será un bruto mensual de 94,65 euros, mientras que la intendente responsable al frente de la unidad recibirá por este concepto 170 euros brutos al mes.

La decisión se ha adoptado este jueves durante la tercera reunión mantenida entre el Departamento de Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza y las organizaciones sindicales y que se ha prolongado durante cerca de tres horas.

Durante la reunión, desde el Consistorio se ha vuelto a solicitar a las organizaciones sindicales una propuesta técnica que permitiera determinar objetivamente la cuantía de este complemento específico. A lo largo de las distintas reuniones celebradas se han puesto sobre la mesa ejemplos de otras unidades policiales que cuentan con complementos similares, aunque desde el Ayuntamiento se ha insistido en que ninguna de ellas presenta las particularidades y características propias de la unidad Égida para poder realizarse dicha equiparación.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido asumir la propuesta técnica planteada por CSL, que tomaba como referencia la propuesta realizada por el propio Ayuntamiento de Zaragoza en la primera reunión.

SENTENCIA DEL SUPREMO

Dicha propuesta estaba basada en la doctrina recogida en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2022 relativa a los complementos percibidos por los integrantes de la UFAM de la Policía Nacional, especializada también en la atención y protección de víctimas de violencia de género.

A partir de esa referencia jurídica, los servicios municipales han realizado una actualización de las cuantías utilizando como base los datos y la evolución de la actividad recogida por el Ministerio de Igualdad, incrementando la cantidad inicialmente planteada en un 125 por ciento.

Como resultado, los agentes destinados en la unidad Égida percibirán un complemento específico bruto mensual de 94,65 euros, mientras que la intendente responsable al frente de la unidad recibirá un complemento bruto mensual de 170 euros.

Además, el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto a las organizaciones sindicales que este complemento sea objeto de revisión, dependiendo el número de llamadas que reciban los agentes.

Este acuerdo de condiciones laborales se remitirá a la Jefatura de la Policía Local que realizará la oferta para la selección de agentes y la posterior formación que recibirán de manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los competentes en esta materia en la que va a entrar a colaborar el Ayuntamiento de Zaragoza, tras suscribir un acuerdo que está en vigor desde el año 2007 y que ningún otro Gobierno municipal anterior había acordado asumir.

Para la entrada en el sistema VioGén el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio del Interior acordaron un año y todavía se está en plazo.