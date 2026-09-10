La Universidad de Zaragoza lanza 39 microcredenciales para formar a los profesionales de los centros de datos

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fabra, han presentado las nuevas 39 microcredenciales para centros de datos - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Zaragoza ha presentado su nueva oferta de Microcredenciales para Centros de Datos, un programa compuesto por 39 microcredenciales digitales y cinco itinerarios formativos diseñado para adaptarse a la demanda de profesionales cualificados que está generando la expansión de esta industria en Aragón.

La formación comenzará por las competencias vinculadas a la construcción de las instalaciones, la fase en la que actualmente se encuentra el despliegue de estos proyectos y en la que existe una necesidad más inmediata de trabajadores especializados.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fabra, han explicado este jueves, en el Paraninfo, los objetivos de una propuesta dirigida no solo a universitarios, sino a personas con formación profesional o experiencia laboral en ámbitos relacionados con los centros de datos, como los sectores eléctrico, industrial, de comunicaciones, instalaciones o mantenimiento.

El punto de partida es el crecimiento de Aragón como territorio receptor de centros de datos. Esta transformación requiere perfiles a lo largo de toda la cadena de valor, desde la construcción y las infraestructuras eléctricas y de refrigeración hasta las redes, los sistemas, la seguridad, la eficiencia energética y la operación diaria de las instalaciones. La Universidad pretende así ofrecer una respuesta formativa adaptada al momento concreto de expansión de esta industria.

Bolea ha defendido que la institución universitaria debe responder a las necesidades que surgen en el territorio también mediante formación permanente, más allá de sus titulaciones oficiales. "Las microcredenciales no son una moda ni un experimento: son la formación del presente y del futuro, y en esa formación la Universidad de Zaragoza no va a remolque, va por delante", ha afirmado la rectora.

El programa está pensado para profesionales que actualmente trabajan en electricidad, industria, telecomunicaciones, instalación o mantenimiento, para que puedan adquirir competencias específicas en un tiempo más corto. Asimismo, está dirigido a personas que hayan terminado un grado, un ciclo formativo o un máster y busquen una especialización concreta para incorporarse a un mercado laboral emergente.

CINCO ITINERARIOS PARA CUBRIR LA CADENA DE LOS CENTROS DE DATOS

Por su parte, Fabra ha detallado que las 39 microcredenciales se distribuyen en cinco itinerarios principales: Operaciones de Centros de Datos (DCO); Tecnología de Semiconductores y Hardware para Centros de Datos; y Mecatrónica y Automatización de Infraestructuras de Centros de Datos. En conjunto, los recorridos tienen entre 12 y 29 créditos ETCS y están diseñados para cubrir diferentes perfiles profesionales.

El primer itinerario, Operaciones de Centros de Datos, es el más amplio y está orientado al funcionamiento de las instalaciones. Incluye contenidos relacionados con la estructura física y energética de los centros, sistemas eléctricos, redes, seguridad, mantenimiento y operación de entornos críticos, además de prevención de riesgos y competencias transversales. Su objetivo es preparar para puestos vinculados a la operación de estas instalaciones durante las 24 horas del día.

El segundo se centra en Tecnología de Semiconductores y Hardware para Centros de Datos, con formación en electrónica, sistemas digitales, memorias, placas y componentes críticos. Está especialmente orientado al soporte y mantenimiento del hardware de los servidores y al diagnóstico de dispositivos.

El Itinerario Integrado de Operación y Hardware combina los contenidos de los dos anteriores y constituye el recorrido más completo. Está dirigido a quienes quieran adquirir competencias tanto sobre la infraestructura física, redes y sistemas como sobre el hardware de los equipos, con capacidad para operar y mantener un centro de datos y diagnosticar posibles incidencias.

El cuarto itinerario corresponde a Técnico de Fibra Óptica y Redes para Centros de Datos. La formación aborda el despliegue, operación y mantenimiento de las estructuras de comunicación, incluyendo el tendido, certificación y mantenimiento de enlaces de fibra y las redes necesarias para conectar las instalaciones.

El cuarto corresponde a Técnico de Fibra óptica y Redes para Centros de Datos. La formación aborda el despliegue, operación y mantenimiento de las estructuras de comunicación, incluyendo el tendido, certificación y mantenimiento de enlaces de fibra y las redes necesarias para conectar las instalaciones.

Por último, Mecatrónica y Automatización de Infraestructuras de Centros de Datos se orienta a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas técnicos que permiten el funcionamiento de las instalaciones. Es, además, uno de los itinerarios más directamente relacionados con la actual fase de construcción de los centros de datos en Aragón.

FORMACIÓN VINCULADA AL EMPLEO

La Universidad ha diseñado los itinerarios tomando como referencia los programas de formación en centros de datos del Northern Virginia Communitiy College (NOVA), institución estadounidense situada en el condado de Loudoun (Virginia), considerado la mayor concentración de centros de datos del mundo. Una delegación aragonesa visitó la zona en noviembre de 2025 para conocer como se prepara allí a los profesionales del sector. Posteriormente, Unizar ha adaptado esos contenidos al contexto español, al sistema de créditos propio y a las familias profesionales de Formación Profesional de Grado Superior relacionadas.

El objetivo, según Fabra, no ha sido trasladar directamente el modelo estadounidense, sino analizar sus programas y adaptar sus aprendizajes al contexto aragonés. Así, los itinerarios están concebidos para que puedan incorporarse de forma natural personas con experiencia o formación previa en áreas como administración de sistemas informáticos, comunicaciones, electrónica, automatización e instalaciones técnicas.

Las primeras formaciones comenzarán, previsiblemente, en enero de 2027, en concreto los itinerarios de Operaciones de Centros de Datos y Mecatrónica y Automatización de Infraestructuras, al corresponder a las necesidades más inmediatas de la actual fase de construcción. El calendario del resto se incorporará progresivamente a la oferta.

Las 39 formaciones serán autofinanciadas mediante la matrícula de los participantes. El coste parte de unos 280 euros con el número mínimo de alumnos y puede reducirse a medida que aumenta la matrícula. Los grupos tendrán un mínimo de diez participantes y un máximo de 50, con flexibilidad para adaptar la organización a las necesidades, especialmente en las actividades prácticas.

La apuesta por este modelo se apoya en la experiencia previa de la Universidad de Zaragoza. En el curso 2023-24 emitió más de 4.500 microcredenciales digitales certificadas en Europa, la cifra más elevada del sistema universitario español, y tras el Plan Microcreds y el resto de su actividad formativa ya ha superado las 10.000. La institución fue también la primera universidad española en ofrecer formación transversal en inteligencia artificial generativa a todo su alumnado de nuevo ingreso, con más de 6.700 estudiantes formados el pasado curso.