Urbanismo entregará en 24 horas el informe con los cambios del bordillo de reforma en plaza San Miguel

Obras de reforma integral de San Miguel - DANI MARCOS

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área de Urbanismo entregará a los grupos municipales en un máximo de 24 horas el informe con la cuantificación en términos temporales y de presupuesto la adecuación del bordillo de la reforma integral de la plaza San Miguel.

Este es uno de los puntos de la moción de Vox a la que se sumado 'in voce' una enmienda del PP sobre esta reforma. También ha prosperado, pero con la abstención de ZeC otros dos apartados en la que se insta al Gobierno de la ciudad a modificar el proyecto de reforma integral de la plaza de San Miguel, aumentando la anchura del camino de acceso al garaje del número 12 de los 3 metros proyectados a 5,50 metros, conforme a los artículos 10 y 16 de la Ordenanza Municipal de Zaragoza para la Construcción, Instalación y Uso de Garajes, con el fin de permitir el cruce seguro de dos vehículos.

El otro apartado recoge que el Gobierno de la Ciudad no eliminará plazas de aparcamiento en las reformas de calles y avenidas --incluidas las de Pedro Cerbuna y Coso Bajo-- sin que las mismas sean compensadas con plazas equivalentes en el entorno inmediato del área afectada, priorizando las necesidades residenciales sobre los aparcamientos disuasorios lejanos.

DEBATE

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha explicado que son pequeñas quejas y sugerencias de los vecinos no es retrasar proyectos sino "pequeñas tonterías solucionables" como dar más anchura a la calzada que parece ser que se hará, garantizar el acceso al garaje del número 12 ampliando de 3 a 5,50 metros el espacio o no invadir la zona peatonal. "Son cuestiones muy lógicas", ha considerado. Sobre la fuente se ha decantado por la de efecto laminado en lugar de la aspersión, pero ha reconocido que no tiene la cualificación para determinar el modelo.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha criticado que Vox presente este tipo de iniciativas y ha provocado los comentarios de los grupos de la izquierda en el sentido de que el PP ya tiene la concejal 16.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha criticado que "Vox intenta fagocitar cualquier reivindicación ciudadana para aparentar que les interesan sus problemas". Asimismo, ha considerado curioso que defiendan el acceso al garaje 12, pero "se olvidan de la fuente" que funcionaría para evitar el fenómeno de isla de calor, que es otra petición vecinal que se atienden en un proceso de participación para mejorar la vida de la gente", ha aseverado.

La edil del PSOE, Ros Cihuelo, ha avanzado el voto a favor, pero "con ironía" porque son peticiones que "llegan tarde y con oportunismo". Son cerca de 9 millones de euros de inversión en el con, pero "se toma el pelo a los vecinos".

Por su parte, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha replicado que este mandato se renuevan de forma integral 34 calles de la ciudad. Lo que pide Vox "ya se ha resuelto en la ejecución de esta obra", ha zanjado. El cambio del bordillo de 40 metros de largo en esta reforma ha sido a petición del servicio de Movilidad y el acceso al garaje del portal 12 "ya se está haciendo".