La USJ y la Asociación de Gestores del Deportes celebran este jueves y viernes el X Symposium de Gestión Deportiva

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Aragonesa de Gestores del Deporte (GEDA) y la Universidad San Jorge (USJ) organizan los días 27 y 28 de noviembre la décima edición del Symposium de Gestión Deportiva, un encuentro ya consolidado como referencia para profesionales, entidades y estudiantes vinculados al sector deportivo en Aragón.

Bajo el lema 'Retos de la Gestión Deportiva: colaboración, innovación y talento' , el evento reunirá a más de 40 ponentes y representantes de administraciones públicas, centros deportivos, entidades federativas, universidades y empresas privadas.

El Symposium se celebrará en el Edificio San Valero de Zaragoza y cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón y los patrocinadores oficiales de GEDA.

Será una edición especial con doble enfoque: profesional y académico. La programación del X Symposium se articula en dos jornadas complementarias, diseñadas para responder a las necesidades de un sector en constante evolución.

El X Symposium GEDA-USJ nace con el objetivo de crear un espacio común de reflexión y colaboración, integrando a gestores públicos, profesionales del fitness, responsables municipales, federaciones, clubes, universidades y empresas del ámbito deportivo.

La nueva Junta Directiva de GEDA ha diseñado un programa que combina conocimiento técnico, casos prácticos, debate y oportunidades reales de networking para impulsar un sector más sólido e innovador.

PROGRAMA COMPLETO

El evento comenzará a las 8.30 horas de este jueves con la inauguración a cargo de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ, Laura Zaurín; la presidenta de FAGDE, Milagros Díaz; el presidente de GEDA, Jesús Gimeno; y la directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García.

El primer bloque se dedicará a la colaboración público-privada en el deporte y profundizará en los modelos de colaboración que están transformando la gestión de grandes instalaciones deportivas, con el representante de AEESDAP Yago Monteoliva, quien impartirá la ponencia inaugural, a lo que seguirá la intervención de Chema Ruiz de Temiño sobre el CDM Distrito Sur de Zaragoza, y a continuación Martín Fuica hablará sobre Ibercaja Romareda.

El segundo bloque, sobre retos y visibilidad de la mujer en la gestión deportiva, contará con la embajadora de la Red de Mujeres del Deporte de Aragón, Isabel Macías; Ainhoa Ruiz de COFEDAR; Cristina Berrocal, de la Federación Aragonesa de Judo; Laura Zaurín (USJ); Lorena Castillo, de VivaGym; y Milagros Díaz, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), con una mesa redonda que moderará Macías.

El tercer bloque se dedicará al talento aragonés en la gestión deportiva, en el que participarán Miguel Giménez, de Unizar y Alberto Calleja, de USJ. El cuarto bloque, sobre retos del fitness en Aragón contará con operadores de entrenamiento personal, como Óscar Rodríguez, de Okeymas; y Jorge Marín, de Sport&Fun.

El viernes 28 de noviembre se celebrará una jornada académica a partir de las 9.30 horas. Dirigida especialmente a estudiantes, jóvenes profesionales y egresados, la jornada académica pondrá el foco en la empleabilidad, la formación y las nuevas oportunidades del sector, con la presentación de GEDA, a cargo de Manuel Iguacel y Jesús Gimeno; la ponencia 'Trabajo en equipo asociado a la gestión deportiva', por Jose Luis Arjol Serrano; Casos de éxito de egresados USJ, con Julia Garrido, de DOM Fitness Concept, y Mario Sorbe, de RITO Fit House. Clausurarán el evento Luis Alberto Marco, de USJ, y Jesús Gimeno, de GEDA.