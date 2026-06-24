La USJ lanza la segunda edición de USJ Diversa, un programa de inclusión sociolaboral para jóvenes con discapacidad

Archivo - Actividades del programa USJ Diversa, de inclusión sociolaboral para jóvenes con discapacidad. - USJ - Archivo

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge (USJ) pondrá en marcha el próximo mes de septiembre la segunda edición de USJ Diversa, el Programa Universitario para la Inclusión Sociolaboral dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo o del espectro autista.

Tras el éxito de su primera promoción, en la que se formaron 18 alumnos, la USJ abre el periodo de inscripción para una iniciativa pionera en Aragón que busca mejorar la autonomía personal, desarrollar competencias sociolaborales y favorecer la inserción laboral de este colectivo, ha informado la universidad privada.

La Universidad San Jorge es una de las universidades españolas beneficiarias del programa UniDiversidad, una iniciativa cofinanciada por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), cuyo objetivo es combatir el desempleo juvenil entre las personas con discapacidad.

Actualmente, solo el 23,4% de las personas con discapacidad intelectual forman parte de la población activa, una realidad que proyectos como USJ Diversa pretenden transformar a través de la educación superior inclusiva.

El programa cuenta con la colaboración de Fundación Atades, Plena Inclusión y Fundación Down Huesca y ofrece una formación integral basada en metodologías activas e innovadoras que garantizan un aprendizaje significativo y adaptado a las necesidades de cada estudiante.

A lo largo del curso, los alumnos participan en materias funcionales, humanísticas y profesionales, desarrollan competencias digitales y comparten actividades y proyectos con estudiantes de diferentes grados universitarios.

Además, la propuesta formativa fomenta la participación en la vida universitaria y el desarrollo de la autonomía personal mediante actividades inclusivas dentro del campus.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA CON IMPACTO REAL

USJ Diversa consta de 36 créditos e incluye 220 horas de formación presencial, de las que 150 corresponden a sesiones docentes y 70 a actividades inclusivas compartidas con alumnado universitario.

A ello se suman 200 horas de prácticas curriculares en empresas y entidades colaboradoras, una experiencia clave para facilitar la transición al mercado laboral.

La codirectora de USJ Diversa, Arantzatzu Martínez, ha recordado el recorrido realizado por los alumnos durante este primer año y ha destacado la ilusión y las ganas de aprender con las que llegaron al campus.

Asimismo, ha señalado que tanto el equipo docente como los responsables del programa iniciaron esta experiencia con preguntas e inquietudes, pero los propios estudiantes y sus familias "nos han enseñado que hay otra mirada posible y que los verdaderos maestros de este camino han sido ellos".

Por su parte, la coordinadora del programa, Carlota López, ha resaltado que la experiencia vivida durante la primera edición ha supuesto "un proceso de aprendizaje bidireccional que ha enriquecido a toda la comunidad universitaria".