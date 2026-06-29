La USJ ofrecerá el Grado en Odontología a partir del curso 2027-2028

Archivo - Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge (USJ). - UNIVERSIDAD SAN JORGE - Archivo

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge (USJ) impartirá, a partir del curso académico 2027-2028, el grado en Odontología, una nueva titulación que refuerza su trayectoria en ciencias de la salud, un área de conocimiento clave para el desarrollo social y que demanda un gran número de profesionales con formación humanista e innovadora.

La puesta en marcha de este grado ha dado un paso decisivo tras la obtención del informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (Acpua), ha informado la USJ.

Esta nueva titulación se enmarca en la estrategia de crecimiento y consolidación de la Universidad en este ámbito y se suma a la amplia oferta de ocho grados ya existentes en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge con Medicina, Biomedicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Bioinformática y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En total, desde 2008 la USJ ha puesto a disposición de la sociedad más de 4.000 profesionales que desarrollan su labor en diferentes áreas sanitarias.

El grado en Odontología de la USJ ofertará 30 plazas, tendrá una duración de cinco cursos académicos y está orientado a formar profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad, con una formación que combina conocimiento científico con el aprendizaje en salud bucodental, práctica clínica y una clara vocación de servicio al paciente.

FORMACIÓN PRÁCTICA CON EQUIPOS DE SIMULACIÓN

Siguiendo el modelo educativo de la USJ, el grado apostará por espacios de simulación clínica especialmente diseñados para reproducir situaciones reales de la consulta odontológica desde las primeras fases de formación. Estos entornos incorporan tecnología de última generación, combinando modelos de simulación clínica de alta precisión con soluciones digitales avanzadas, como realidad virtual y la inteligencia artificial aplicada a la formación clínica.

Gracias a estos entornos, el estudiante podrá enfrentarse de forma temprana a casos similares a los que encontrará en su ejercicio profesional, favoreciendo no solo el aprendizaje técnico, sino también la toma de decisiones y la capacidad de actuación en entornos clínicos complejos. Esta metodología contribuye a garantizar una formación práctica de alto nivel en condiciones muy próximas a la realidad asistencial.

Asimismo, estos espacios ofrecerán un marco de aprendizaje seguro y controlado en el que es posible entrenar y perfeccionar técnicas a partir de escenarios clínicos variados y progresivos. Para ello, se emplean modelos dentales basados en escaneos de alta resolución de piezas reales, que reproducen con gran precisión la anatomía, las patologías y las distintas características de los tejidos, lo que permite una experiencia formativa especialmente realista.

En conjunto, este enfoque innovador sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, permitiéndole adquirir habilidades, conocimientos y seguridad clínica, alineándose con los estándares más avanzados en educación odontológica.

En este sentido, la USJ está ampliando su campus con la construcción de dos nuevos edificios que responden al crecimiento de la Universidad, tanto en su oferta académica como en su apuesta por nuevas metodologías y tecnologías de aprendizaje.

Uno de los edificios cuenta con 1.600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y se estrenará a principios del curso 2026-2027, mientras que el segundo, de tres plantas y 2.600 metros cuadrados, estará terminado para el curso 2027-2028.

RESPUESTA A UNA NECESIDAD SOCIAL EN ARAGÓN

Con esta nueva titulación, la USJ contribuye a la formación de profesionales altamente cualificados capaces de dar respuesta a los retos actuales y futuros en el ámbito de la salud.

Además, la incorporación de Odontología supone un paso estratégico en la consolidación de la USJ como referente en ciencias de la salud, reafirmando su misión de ofrecer una formación de excelencia, conectada con las necesidades reales del entorno y orientada al desarrollo profesional de sus estudiantes.

De esta forma, la universidad privada oferta 27 grados y 12 dobles titulaciones en las áreas de conocimiento de salud, tecnología, ingeniería, arquitectura, empresa, derecho, educación, comunicación y deporte.