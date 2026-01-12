El uso del transporte urbano por autobús aumenta un 1,6% en noviembre en Aragón

Archivo - Un autobús en Zaragoza. - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 1,6% en noviembre en Aragón respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 11.714.000 pasajeros, frente a un aumento del 5,7% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercer mejor dato de viajeros en autobús en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+13,1%), Castilla - La Mancha (+7,8%) y Asturias (+6,5%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron País Vasco (+0,3%) Aragón (+1,6%) y Canarias (+2,4%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.