Utrillas reunirá a una veintena de expositores nacionales e internacionales en su Feria de Minerales, Gemas y Fósiles

La feria se celebrará en el frontón cubierto de la localidad turolense de Utrillas. - AYUNTAMIENTO

UTRILLAS (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

Utrillas volverá a convertirse en punto de encuentro para aficionados, coleccionistas, familias y amantes de las Ciencias de la Tierra con la celebración, los días 25, 26 y 27 de septiembre, de la IV Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles de Utrillas, en el Frontón Cubierto de la localidad, en la que participarán una veintena de expositores.

La feria reunirá a más de 22 expositores nacionales e internacionales, con participantes procedentes de distintos puntos de España y de países como Polonia, Portugal, Marruecos y Francia, que acercarán al público una amplia variedad de minerales, fósiles, gemas, ámbar, meteoritos y piezas de colección.

El recinto dispone de unos 1.000 metros cuadrados y, ante la elevada demanda de participación registrada en la pasada edición, este año se han desmontado las gradas del Frontón Cubierto para ampliar la superficie expositiva y dar cabida a un mayor número de expositores.

CIENCIA Y ACTIVIDADES PARA LOS MÁS JÓVENES

Uno de los principales objetivos de esta edición es acercar la Geología, la Paleontología y la Mineralogía a los más jóvenes. Durante todo el fin de semana se celebrarán excavaciones de minerales y fósiles, actividades didácticas, concursos infantiles y Bingo de Minerales.

Además, los carteles y flyers de la feria incorporan un código QR que permite acceder a un Quiz educativo sobre minerales, fósiles, ámbar, gemas y meteoritos. Los niños que lo completen podrán acudir a la feria y recoger gratuitamente un mineral real.

Entre los participantes se sortearán diferentes premios, entre ellos una geoda de amatista, un pez fósil del Mioceno procedente de Estados Unidos y colecciones de minerales.

La divulgación científica tendrá un papel destacado con dos charlas del paleontólogo Juan Carlos Escudero. En 'La última aventura de los grandes dinosaurios', Escudero abordará los últimos tiempos de los grandes dinosaurios y los acontecimientos que marcaron el final de una era.

La segunda charla, 'El abismo del tiempo', propondrá un recorrido por los 4.600 millones de años de historia de nuestro planeta y servirá además como presentación de su libro del mismo título.

La feria contará también con la participación de la Asociación Mineralógica Aragonesa (AMA) y la Sociedad de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza (SAMPUZ), reforzando el carácter divulgativo y científico del encuentro.

La IV Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles de Utrillas está organizada por el Ayuntamiento de Utrillas, MAPSS Ferias y Eventos y Miscelánea Natural, con la colaboración de entidades y asociaciones vinculadas a las Ciencias Naturales.