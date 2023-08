Valeria Castro, cantautora revelación de la música española, cierra el XXVIII festival Veruela Verano

ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valeria Castro, una de las cantautoras revelación de la música española, pondrá fin este sábado, 19 de agosto, a la XVIII edición del festival Veruela Verano, organizado un año más por la Diputación de Zaragoza para dinamizar la zona del Moncayo durante la época estival.

La sensible voz de la artista llenará la iglesia del monasterio de Veruela a partir de las 19.30 horas y las entradas ya están agotadas, ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

El concierto de Valeria Castro será una oportunidad única de descubrir a la que seguro será una de las artistas nacionales más importantes de los próximos años. Dueña de una voz sensible, frágil, propicia para el escalofrío, pertenece a esa generación novísima familiarizada con la terminología del trap, los tanganas, el reguetón o el perreo, pero su voz, en abierto contraste, se alza sabia, enraizada y antigua, como si proviniera de una mujer mayor y con el alma lacerada por los pesares de la vida, han apuntado los organizadores.

"No soy tan, tan vulnerable como mis canciones, pero me aproximo mucho como persona a esa misma vulnerabilidad. De lo contrario, no podría ser cantante: me sentiría actriz. Y yo necesito que mi identidad y mi vida coincidan con lo que luego reflejo a través de la música", ha expuesto la artista.

Con cuatro años, comenzó a estudiar en la Escuela Insular de Música de La Palma, un día de 2017 vio como sus redes enloquecían después de que Alejandro Sanz hubiera compartido en Twitter uno de sus vídeos de versiones que acostumbraba a colgar.

A partir de ahí, inició un camino que ha desembocado en su primer EP, titulado 'Chiquita', que le ha catapultado a ser a ojos de la crítica y la industria como una de las grandes promesas de la canción hispana. Letras sensibles cargadas de memoria y honestidad y una estética cuidadísima en cada vídeo, acompañan a un sonido impregnado de la herencia musical que teje lazos con la música folclórica de las islas canarias.

VERUELA VERANO 2023

El concierto de Valeria Castro cierra la XVIII edición del festival Veruela Verano en el que también han brillado las voces de Alice Wonder, Rayden e Israel Fernández y Yerai Cortés. El festival está organizado por la Diputación de Zaragoza y un año más el programa ha ofrecido conciertos que se siguen saliendo de la línea más comercial en un espacio tan emblemático e íntimo como la iglesia del monasterio de Veruela.