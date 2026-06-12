Valle apuesta por reducir el empleo juvenil y femenino este "buen momento" de la ocupación laboral

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha apostado este viernes por reducir el desempleo juvenil y femenino, destacando que la comunidad autónoma atraviesa por "un buen momento del empleo". Ha sido interpelada por el diputado del PSOE Carlos Dueso en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón.

Ha afirmado que "el objetivo central" de su área en esta legislatura es "que las grandes inversiones tengan un efecto tractor real sobre el conjunto de la economía".

Valle ha recordado que Aragón tiene una de las tasas más bajas de desempleo en el conjunto de España, el 8,37%, dos puntos por debajo de la media nacional, de forma que está "en mínimos de los últimos 18 años", con 47.798 parados a finales del mes de mayo, con casi pleno empleo entre los hombres y el paro femenino es el quinto más bajo de España.

También está entre los más bajos de España el paro juvenil, "muy por debajo de la media nacional", aunque "es inasumiblemente alto y es una asignatura pendiente de la economía y una de las prioridades de este Gobierno".

"Las tasas de ocupación y actividad respecto a la población en edad de trabajar presentan en Aragón sistemáticamente valores muy superiores a la media de España", ha dicho Valle, quien ha llamado la atención sobre la dificultad para encontrar trabajadores especializados, por lo que es necesario atraer trabajadores de fuera de Aragón.

Valle ha hecho hincapié en que Aragón es la comunidad autónoma con menor desigualdad de renta de España, "una muy buena base para construir capital humano". "Atravesamos un buen momento de empleo", pero "no debemos ser complacientes, seguimos teniendo retos muy importantes", apostando por disminuir el desempleo juvenil y femenino, ha apostillado.

En materia de empleo, el Gobierno de Aragón apuesta por mejorar la empleabilidad a través de la formación, con programas adaptados al tejido productivo; reforzar la intermediación y, sobre todo, la conexión entre las demandas de las empresas y las capacidades de los trabajadores; la modernización y la digitalización de los servicios de empleo y dar apoyo específico a colectivos con más dificultades, como jóvenes, personas mayores, mujeres o personas con discapacidad.

ERE

El diputado del PSOE Carlos Dueso ha alertado de "la sucesión de ERE y cierres que han golpeado a nuestra tierra", mencionando los casos de Adient, en Alagón (Zaragoza) o Bosal en Pedrola (Zaragoza), más recientemente Majorel en la capital aragonesa, con 406 trabajadores afectados.

Ha mencionado a "las madres que llevan sobre sus espaldas el peso de todo, el trabajo, los hijos, la casa, las facturas, y cuando les dicen que una empresa cierra y se va, es un peso que aplasta".

"¿Y qué ha hecho este Gobierno ante cada uno de esos ERE? ¿Cuántas veces se ha sentado la Consejería con los comités de empresa? ¿Cuántas veces ha llamado usted personalmente a los propietarios de las empresas para decirles quédense en Aragón, tenemos un plan, podemos ayudarles?", ha preguntado a la consejera.

La tendencia del empleo es "devastadora", ha advertido Dueso, apuntando que con el Gobierno de Azcón el desempleo solo ha bajado un 0,9% por un 3,5% en el conjunto de España, y Teruel es la quinta provincia española con menor incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social, mientras que Huesca está entre las siete provincias con mayor descenso del número de autónomos.

"Mientras tanto, la industria aragonesa lleva dos años, todo el 25 y lo que llevamos del 26, con la facturación cayendo y el clima industrial en abril de 2026 está 11 puntos por debajo de la media nacional", ha expuesto el diputado del PSOE, quien ha llamado la atención sobre la persistencia de la brecha de género en materia de empleo, con un 10,19 por ciento de paro femenino por un 6,82 por ciento de desempleo masculino. También ha dicho que el paro juvenil apenas ha bajado.