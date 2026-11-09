Valle señala como ejes del presupuesto de Economía para 2027 fortalecer el tejido productivo y reforzar la productividad

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha defendido este lunes, en su comparecencia en Comisión de las Cortes autonómicas, que los presupuestos de la Consejería se estructuran en torno a seis grandes ejes, dos de ellos "fortalecer el tejido productivo aragonés y reforzar la competitividad y productividad de Aragón".

También, "aprovechar las oportunidades de las grandes transformaciones energéticas y tecnológicas, maximizar el efecto tractor de las inversiones para que beneficien al conjunto de la ciudadanía, internacionalizar y adaptar las empresas a un entorno internacional complejo, y fomentar el empleo, el talento y el diálogo social".

Durante su intervención, además, Valle ha recordado que "Aragón afronta un momento especialmente marcado por transformaciones que están modificando la forma de producir y generar empleo", pero cuenta con "una posición logística privilegiada, gran capacidad de producción energética, talento e instituciones capaces de ofrecer seguridad jurídica". En este sentido, Valle ha hecho hincapié en la necesidad de "generar oportunidades y bienestar para nuestras empresas, ciudadanos y autónomos".

Asimismo, la responsable de Economía ha manifestado que "estos presupuestos apuestan por seguir posicionando a Aragón en los ámbitos que definen la economía del futuro" y "parten del convencimiento de que los grandes retos económicos requieren de una estrategia conjunta con un impulso común".

"También reforzaremos el impulso al sector de la defensa aprovechando las oportunidades de la innovación, y seguiremos trabajando en atraer inversiones mientas seguimos avanzando en una simplificación regulatoria que garantice unas reglas de juego sencillas", ha añadido.

De igual forma, Eva Valle ha anunciado que "en 2027 se incorporará una línea nueva de ayudas directas a empresas para apoyar proyectos de internacionalización y de mejora de competitividad dirigida a medianas y pequeñas empresas a través de AREX", y la Dirección General de Trabajo "continuará apostando por el diálogo social y por la prevención de riesgos laborales, y se incrementará la financiación del SAMA".

Por último, la consejera ha destacado como una de "las medidas más relevantes del Departamento la cuota cero en cotizaciones a la Seguridad Social para quienes inician una actividad económica por cuenta propia" y el "refuerzo de las actuaciones de apoyo al comercio" porque "es imprescindible que nuestras pymes y autónomos formen parte de la transformación económica que vivimos".

AUTÓNOMOS Y PEQUEÑO COMERCIO

El diputado del PP Juan Pablo Artero ha puesto el foco en 'Volveremos', un "programa que apoya a los autónomos y al pequeño comercio", al tiempo que ha añadido que el Departamento "tiene otros proyectos muy interesantes como el Dat Alierta o el programa de transformación de desarrollo industrial". No obstante, ha lamentado que "hace falta más energía disponible".

El diputado socialista Pedro Polo ha denunciado que "ustedes recibieron un Ferrari económico con el depósito lleno de energía renovable y lo han utilizado muy bien para pasearse por Aragón anunciando inversiones y grandes proyectos, pero este Ferrari aragonés empieza a perder capacidad" y "el paro ha aumentado más de un punto en esta legislatura".

En representación de Vox, Marta Fernández ha asegurado que "los presupuestos están respaldados por una mayoría social y persiguen fortalecer nuestras empresas, mejorar la competitividad y facilitar la actividad de quienes ya trabajan en Aragón". A su vez, ha reclamado "convocatorias de internacionalización accesibles y resoluciones a tiempo".

El diputado de CHA Miguel Jaime ha declarado que "un presupuesto no es solo una relación de cifras, sino la expresión de las prioridades políticas de un gobierno", y ha preguntado a la consejera "cuántos empleos van a generar los grandes proyectos anunciados en la Comunidad y qué retorno fiscal y económico van a reportar en la Comunidad".

La portavoz de IU, Marta Abengochea, ha expuesto que "la realidad es que el Departamento de Economía es el que sufre mayores recortes y, aunque la excusa de siempre es el fin de los fondos europeos, podrían haber sostenido esta bajada con fondos propios". Además, ha incidido en que, "según su propio informe económico-financiero, el PIB de Aragón crece por debajo de la media española".