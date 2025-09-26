Vaquero apela a la "responsabilidad" de Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha apelado este viernes a "la responsabilidad" de Vox y del resto de fuerzas políticas para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2026.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha señalado que en el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, celebrado este miércoles y jueves, "ha quedado muy claro que el Gobierno quiere un presupuesto para Aragón" para implementar los proyectos anunciados por el presidente, Jorge Azcón, como el nuevo Hospital 'Royo Villanova'.

Vaquero ha pedido "coherencia" a Vox, recordando que este partido aprobó los presupuestos de 2024 y afirmando que los de 2026 "los mejoran", recalcando que Azcón ya ha concretado en las Cortes algunos proyectos, señalando entre las prioridades la mejora de los servicios públicos esenciales, también bajar los impuestos.

"Se han presentado las principales líneas", que conllevan "un claro beneficio para los aragoneses", ha dicho Vaquero, añadiendo: "Nosotros hemos cumplido con nuestro deber de preparar esos presupuestos y ahora las fuerzas políticas tendrán que demostrar su responsabilidad a la hora de impulsar un modelo de crecimiento, bienestar y oportunidades para todos los aragoneses".

Ha comentado que todavía no se ha celebrado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que el Gobierno de España comunicará los datos necesarios para elaborar el techo de gasto, que el Gobierno regional tiene previsto presentar en los primeros días de octubre. No hay fecha para la ronda de reuniones con los grupos de las Cortes de Aragón.