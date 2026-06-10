Vaquero considera "totalmente intolerable" el recorte del proyecto del Nudo Mudéjar por parte del MITECO

Archivo - Fachada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. - MITECO - Archivo

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, ha considerado este miércoles "totalmente intolerable" el recorte del proyecto del Nudo Mudéjar por parte del Gobierno de España, comunicado este martes por el Ejecutivo central a la empresa Enel Green Power.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha lamentado esta decisión y ha comentado que el Ejecutivo aragonés ya sospechaba hace varias semanas un "incumplimiento total del Gobierno de España", recordando "las expectativas que había generado a través de este proyecto" en las cuencas mineras y en toda la provincia de Teruel, también para el conjunto de Aragón.

El recorte es del 80% del proyecto, ha apuntado la vicepresidenta, desde que se aprobó la declaración de impacto ambiental, cuando el Gobierno de Aragón vio que "quedaban mermadas las posibilidades de llevarlo a cabo", lo que ahora "se ha confirmado".

"Esto responde a la forma de trabajar del Gobierno de Pedro Sánchez", ha criticado Vaquero, haciendo notar que "hace seis años decidió, sin ningún tipo de alternativa, sin ninguna planificación, por razones puramente ideológicas, decretar el cierre de la central térmica de Andorra" y "ahora hemos conocido, después de adjudicarse el concurso hace cuatro años, que no hay proyecto, no hay alternativa para las cuencas mineras para la provincia de Teruel; las consecuencias son muy graves".

Ha criticado que "ante una situación tan grave, que supone perder miles de millones de euros, miles de empleos y oportunidades para nuestra provincia de Teruel, no ha habido absolutamente ninguna respuesta" y "ahora nos hablan de iniciar un nuevo proceso o un nuevo proyecto para adjudicar esos megavatios y que esa capacidad de generación no se pierda, pero, lógicamente, la credibilidad del Gobierno de Sánchez es nula".

"¿A quién se creen que van a engañar? Seis años después del cierre de la térmica, cuatro años después del concurso de adjudicación del nuevo Mudéjar, ¿a quién se creen que van a engañar?", ha preguntado Vaquero.