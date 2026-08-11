Vaquero dice que "el foco" de la crisis migratoria de Ceuta está en "el fracaso" del Gobierno de España

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado este martes que "el foco" de la reciente crisis migratoria de Ceuta está en "el fracaso" de la política del Gobierno de España. Ha indicado que "cada comunidad autónoma decide cuál es su postura" ante situaciones como esta.

En declaraciones a los medios de comunicación ha puntualizado que no hay "ninguna orden" del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, sobre asistir o no a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia para abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados recién llegados a Ceuta. La Conferencia Sectorial será a finales de agosto y la postura del Gobierno de Aragón "ya se conocerá", ha comentado.

El Gobierno de Aragón ha pedido al Ejecutivo central de Pedro Sánchez "transparencia, información", recalcando que la crisis de Ceuta no solo atañe a la política migratoria, sino también a la seguridad nacional porque "es un caso de integridad territorial que no se ha resuelto".