Vaquero dice que el Gobierno de España genera "un gran conflicto y una gran desigualdad" con la crisis migratoria

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo central de Pedro Sánchez "ha desvirtuado" el componente humanitario de la crisis migratoria de Canarias y ha generado "un gran conflicto y una gran desigualdad" entre las comunidades autónomas.

Vaquero ha lamentado "la gran irresponsabilidad" del Gobierno de España respecto a los menores extranjeros no acompañados de Canarias que serán ubicados en todas las comunidades autónomas, manifestando que estos menores vienen con características que obligan a intervenir a varios Departamentos. El Ejecutivo central "no ha tenido en cuenta nada", ha aseverado.

El Gobierno de Aragón "ha intentado tener una posición de encuentro y colaboración con el Gobierno de España", que a su juicio ha optado por "la confrontación, la falta de colaboración, una gran improvisación y una falta de política ante la crisis migratoria".

"Ante la crisis migratoria más grave de las últimas décadas el Gobierno de España se ha desentendido", ha dicho la vicepresidenta, observando que "esta situación afecta a personas que tienen que salir de su país buscando una oportunidad, se montan en un cayuco arriesgando su vida" y el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "hace uso de esas vidas para agarrarse como un salvavidas para su propia supervivencia".

"Es una utilización que, desde luego, falta a cualquier sentimiento humanitario que merecen estas personas y ante ello, en un modelo redactado solamente bajo el prisma de Cataluña, con una actitud incluso xenófoba, no queriendo acoger a estos migrantes, se ha diseñado un modelo de reparto ante el que el Gobierno de Aragón se ha defendido", ha enfatizado.

CASUÍSTICA

Mar Vaquero, que ha recordado que vendrán 251 menores a Aragón, ha subrayado que estos menores "no son intercambiables" porque "puede haber menores de 12 años, menores de 16 años, algunos de ellos conviviendo con una discapacidad, conviviendo con problemas de salud mental, con algún problema de conducta o puede haber menores cerca de los 18 años que tienen también otras necesidades", pero "nada de esto se ha tenido en cuenta".

"Estamos hablando de la necesidad también de darles una cobertura de escolarización, de planificar también una incorporación al mercado de trabajo y llevar a cabo la cobertura sanitaria", lo que no ha tenido en cuenta el Gobierno de España, ha insistido.

También ha realzado que las plazas de menores extranjeros no acompañados "están saturadas" en Aragón: "No disponemos de recursos, no hay profesionales y no hay ninguna información por parte del Gobierno de España.

SOLIDARIDAD

"Nadie puede dudar que los aragoneses somos solidarios, Aragón ha sido a lo largo de su historia y es una tierra de acogida; convivimos muchísimas nacionalidades, ofrecemos oportunidades a todos", ha recalcado.

Ha dejado claro que el Gobierno de Aragón "va a cumplir la ley", aunque ha recurrido el reparto en los tribunales para defender sus competencias y la consejera de Bienestar Social y Familia no ha dejado de trabajar desde el primer día". El Ejecutivo regional envió una carta a La Moncloa la semana pasada para obtener información porque "no se sabe absolutamente nada".

"El Gobierno de Aragón sí que planifica, sí que está trabajando con otras consejerías en el caso de Bienestar Social y Familia en colaboración con Sanidad, Educación y Empleo para ver cuál puede ser la organización en el momento en el que se reciba a estos menores", ha concluido Mar Vaquero.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Por otra parte, fuentes del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón han informado de que los primeros menores migrantes no acompañados que ha afirmado el Gobierno de España que va a trasladar estos días fuera de Canarias son parte del millar de solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo le ordenó atender hace cuatro meses, que están bajo protección internacional, es decir, que no forman parte del reparto de 251 menores. "Es muy triste que estén hablando de paquetes de ocho, como si fueran fardos", ha considerado Vaquero.

El Departamento ha indicado que este colectivo saldrá en grupos de ocho a partir de la próxima semana y que se desconoce si alguno vendrá a Aragón. "Nadie ha comunicado nada", han dicho.