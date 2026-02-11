Vaquero dice que los ciudadanos "quieren un Gobierno que siga liderado por el PP"

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que, en las elecciones del pasado domingo, 8 de febrero, "el mensaje que han trasladado los ciudadanos está claro: Quieren un Gobierno que siga liderado por el PP", aunque ha habido un apoyo a Vox mayor que en las elecciones anteriores.

Vaquero ha hecho notar que es el PP quien ha obtenido 26 escaños, revalidando su mayoría por segunda vez, con "una gran diferencia" respecto a la segunda fuerza más votada, el PSOE.

"Tenemos que hablar con Vox para conformar ese Gobierno, no podemos difuminar los resultados", ha reconocido, dejando claro que mientras Azcón y el PP Aragón gobiernen "no habrá trasvase".

Mar Vaquero ha afirmado que tanto PP como Vox tienen "un claro proyecto para Aragón", pero también son formaciones "de ámbito nacional".

Sobre la influencia de la situación de Extremadura en estas negociaciones, la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés en funciones ha indicado que estos procesos electorales se han producido con "una clara injerencia" de la política nacional y ahora "cada comunidad tiene una clara responsabilidad aunque haya un contexto nacional", de forma que cada uno seguirá su propio calendario y "gestionará sus tiempos".

Los partidos no actúan "como si fueran una isla" y todos tienen "conexión" con el resto de comunidades y con sus respectivas direcciones generales, ha apuntado Vaquero.

ESTABILIDAD A ARAGÓN

Ha manifestado que Azcón "podía haber estado cómodamente sin convocar elecciones, como el presidente del Gobierno de España sigue apoltronado en un sillón", pero su prioridad es "escuchar a los aragoneses, poder dar una mayor estabilidad a la comunidad y pensar en ese futuro conformando un Gobierno que recoja la voluntad de los aragoneses".

También ha dicho que otras comunidades gobernadas por el PP no han convocado elecciones anticipadas y que la decisión de Azcón correspondía a "la necesidad de que Aragón tuviera unos presupuestos y superar una situación de bloqueo", lo que no tiene "nada que ver con una estrategia nacional".

CONVERSACIONES POR WHATSAPP

Por otro lado, Vaquero ha señalado que "es lógico" que, no habiendo alcanzado ningún partido la mayoría absoluta, se busque un entendimiento para conformar el Gobierno, indicando que ya ha habido "conversaciones vía mensaje con Vox" para lograrlo "en un entorno cordial, consciente y responsable del análisis de los resultados".

Las conversaciones se tendrán que llevar "en ese ámbito de responsabilidad, sensatez, prudencia y discreción", ha continuado, rechazando las "experiencias anteriores de hacer todo público, que no transparente" porque "es compatible la transparencia con la prudencia" en la confianza de alcanzar "un buen acuerdo".

"No se ha producido una reunión física, los mensajes no han llegado a ese nivel", ha proseguido la vicepresidenta en funciones, quien ha avanzado que lo más importante no será hablar solo de partidas presupuestarias o de direcciones generales, lo que sería "reduccionista", y que "habrá que ir valorando con responsabilidad y teniendo en cuenta los resultados" del 8F.

"En ese entorno de sensatez" ambos partidos deben "llegar a un acuerdo para conformar el mejor Gobierno", ha enfatizado Mar Vaquero, para quien es necesario "dejar reposar los datos, que cada formación haga su análisis y que no haya interferencias", lo que exige ser "prudentes y discretos".

Los mensajes se han realizado con responsables autonómicos de ambos partidos y cada formación "es libre de elegir quiénes tienen que participar --de cada ámbito-- y todas las decisiones son respetables", ha aclarado.

"Para el PP Aragón lo importante es Aragón y aunque se hable con Nolasco, Abascal tendrá mucho que decir", ha apostillado.

LEGALIDAD Y COMPETENCIAS

En cuanto a los cauces de la negociación, Vaquero ha hecho hincapié en que no se puede tratar de imponer "aspectos que se sepa desde el principio que no pueden ser objeto de negociaciones".

Ha recordado que el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones y presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha planteado cuestiones "de sentido común", como son el cumplimiento de la ley, elaborar un proyecto "para el presente y el futuro de Aragón y dentro del ámbito de competencias" de la comunidad autónoma y alcanzar "un mínimo común" que permita a ambas formaciones "estar cómodas, no traicionar a quienes les han elegido con su voto", también "encontrar un modelo de consenso que pueda impulsar ese proyecto común".