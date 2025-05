Vaquero: "Los muros comerciales limitan la libertad económica de las empresas"

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que "los muros comerciales limitan la libertad económica", rechazando así la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su comparecencia a petición propia ante el Pleno, Vaquero ha recordado que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón ha pedido desde el principio "la unidad de acción de Europa, una estrategia global, defender nuestra libertad económica y dar certidumbre a las empresas", recalcando que la libertad económica es uno de los fundamentos de la UE para "superar los enfrentamientos históricos entre naciones".

"Una guerra arancelaria hubiera supuesto empobrecer a los ciudadanos, limitar nuestras libertades y atacar a las empresas y emprendedores, responsables del crecimiento económico y de la creación de empleo", lo que Azcón defendió en el Comité de las Regiones de la UE.

Ha defendido las "medidas inmediatas" puestas en marcha a través de la sociedad pública Aragón Exterior (AREX), como el refuerzo de Sodiar, la creación de una oficina virtual de AREX para dar asesoramiento especializado a empresas y la duplicación del presupuesto de Aragón Exterior.

El Gobierno de Aragón reclamó al ministro de Agricultura, Carlos Cuerpo, "medidas estructurales" y no "parches", ha continuado Vaquero, quien ha puesto de relieve el apoyo de Azcón al sector vitivinícola, con la creación de una línea de ayudas de 9,8 millones de euros y el impulso a la internacionalización empresarial a través de la Cámara de Comercio de Zaragoza. El ministro Carlos Cuerpo se reunirá el 19 de mayo con las comunidades autónomas para valorar la actuación de los equipos de trabajo.

La diputada del PP María Navarro ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón para limitar los efectos de los aranceles, que se han implementado de forma "ágil, rápida", apostando por "la diversificación y el liderazgo tecnológico".

Respecto al Gobierno de España, ha asegurado que "dos no se coordinan si uno no quiere", criticando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no escucha" las medidas de las comunidades autónomas y que "se sigue manteniendo una burocracia eterna que, al final, lo único que hace es perjudicar a las empresas".

UNIDAD

Para el diputado del PSOE Darío Villagrasa "el peor arancel siempre es la ausencia de ideas" y ha pedido a Vaquero "una mayor concreción", rechazando "la autarquía de esa política pequeña del señor Barnes, el señor de las nucleares", tras lo que ha afirmado: "Tenemos un elefante en medio del hemiciclo y es el del Partido Republicano y Trump".

"Más allá de ese millón de euros de Avalia y de Sodiar, o de las aportaciones que ustedes dicen que hacen al Gobierno de España, ¿qué más va a hacer el Gobierno de Aragón?", ha preguntado el diputado del PSOE, lamentando que el PP no votara a favor, en el Congreso, de la convalidación del Real Decreto del Ministerio de Economía de medidas para "la economía real", urgiendo a "la unidad".

En el turno de Vox, Alejandro Nolasco se ha interesado por el número de empresas que se han instalado en Aragón en estos casi dos años de legislatura, cuántos impuestos se han bajado y cuántos empleos reales se han creado, aseverando que "el Gobierno puede bajar los impuestos en cualquier momento y no quita las subvenciones a sindicatos y patronales porque hay que mantener la paz social, está al servicio del 'lobby' eólico y fotovoltaico.

Ha dicho que Trump es calificado como "enemigo externo" para "echar balones fuera", como "un chivo expiatorio que justifique su mala o nula gestión, su incapacidad política", puntualizando que Vox rechaza los aranceles, aunque ha considerado que la afección a la economía aragonesa es "mínima".

En representación de CHA, José Luis Soro ha señalado que el escenario internacional es "cada vez más hostil e incierto" y que "esto acaba de empezar", calificando la política arancelaria de Trump de "agresión política, una demostración de fuerza de una potencia que, en su intento por implantar la ideología ultra pone en jaque al planeta", enfatizando que "los ultraliberales son los más ultra intervencionistas, el mundo al revés", de manera que "no basta con gestionar lo urgente", sino que "lo que necesita Aragón es una estrategia ya", quejándose de que Vaquero "no ha expuesto ninguna estrategia".

Para el diputado de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno, los aranceles crean "incertidumbre" a las economías locales, avisando de que "el efecto más dañino está por llegar", en alusión expresa a la reducción de la cuota de mercado de los productos españoles en Estados Unidos, creándose un escenario "volátil e incierto".

"Los aranceles dejan fuera del mercado estadounidense a nuestras bodegas", en especial las de las denominaciones de origen de Calatayud y Campo de Borja, para las que el mercado norteamericano es el segundo en ventas, ha continuado Moreno, quien ha rechazado "los chantajes" de Trump a las empresas.

MEDIDAS "INSUFICIENTES"

El parlamentario de Podemos, Andoni Corrales, ha tildado de "insuficientes" las medidas acordadas por el Gobierno de Aragón, acusando al PP de "escurrir el bulto", criticando que el Ejecutivo de Azcón solo ha apoyado específicamente al sector del vino: "Las medidas son bastante escasas".

En el turno de IU, Álvaro Sanz ha espetado a Vaquero que "esto es el capitalismo, esto es la libertad" y que "lo que está sucediendo no es un accidente, es una fase más de un proceso y un modelo económico genocida, como es el modelo capitalista, que necesita de este tipo de confrontaciones para avanzar en la posición de dominio de quien ha diseñado históricamente las normas de juego que ahora quebranta, que es Estados Unidos".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha opinado que "se están haciendo las cosas bien, pero deben ser más exigentes" respecto al Gobierno de España para frenar la "incertidumbre, el mayor enemigo de la agricultura", alertando de que los aranceles paralizan muchas ventas y "generan una pérdida constante", por lo que ha recomendado "abrir mercados distintos, buscar otros horizontes".