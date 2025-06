Vaquero reitera que Sánchez debe convocar elecciones y destaca el "silencio y sumisión" de Pilar Alegría

ZARAGOZA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha reiterado la necesidad de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convoque elecciones porque "no vale con pedir perdón, tiene que asumir responsabilidades y esas responsabilidades pasan por dimisiones y por convocar elecciones". Además, ha hecho referencia al "silencio" y "sumisión" de la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría.

Vaquero ha manifestado este viernes que "la corrupción no es una sombra, sino que es ya una evidencia, una marca que tiene a Sánchez como principal protagonista y que se encuentra en el epicentro de una corrupción institucional, política, económica personal. No solamente son ya los casos que hemos conocido y que afectan al Partido Socialista, sino también los casos de corrupción que afectan a su familia".

Asimismo, ha subrayado que "esta situación es insostenible. Para todos aquellos que creemos en la política como una herramienta transformadora de nuestra sociedad, que nos ponemos a hacer política considerándolo como un servicio al ciudadano, un servicio público, es totalmente incompatible con lo que en estos momentos representa Sánchez".

Vaquero ha expuesto que "Sánchez representa la amenaza de la democracia, la amenaza de nuestro Estado de Derecho. Sánchez representa el utilizar la política a su servicio, al servicio propio, en lugar de como un servicio público". Ha aseverado que "habla de mantenerse en el poder hasta 2027 y lo que queremos saber es con qué apoyos cuenta en estos momentos", al tiempo que se ha preguntado: "¿Cuánto le van a costar a los españoles los apoyos que en estos momentos le pueden mantener en la Moncloa?".

La vicepresidenta ha mencionado que el informe de la UCO apunta que también están bajo sospecha las primarias del PSOE de 2014 que ganó Sánchez.

SITUACIÓN INSOPORTABLE

"Las situación es totalmente insoportable. No vale con pedir perdón. El presidente Sánchez tiene que asumir responsabilidades y esas responsabilidades pasan por dimisiones y pasan por convocar elecciones", ha incidido. "La corrupción vinculada a Sánchez, al Gobierno de España, la corrupción vinculada al PSOE, la corrupción que hace que se pueda calificar de organización criminal al Partido Socialista es insostenible", ha agregado Vaquero.

Para la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico "la democracia está secuestrada por los intereses personales de Pedro Sánchez. Él es rehén de sus socios y todos los españoles estamos pagando un precio muy caro, pero al mismo tiempo todos los españoles somos rehenes de la ambición personal de Pedro Sánchez".

EL SILENCIO DE PILAR ALEGRÍA

Asimismo, ha considerado que el PSOE en Aragón "debe pronunciarse sobre lo que está pasando alrededor de Pedro Sánchez, sobre esa corrupción política, institucional, personal, económica que hemos visto que está en el seno del Partido Socialista, del Gobierno y del propio Pedro Sánchez".

Mar Vaquero ha dicho que "hoy tenía que estar aquí Pilar Alegría, la secretaria general del Partido Socialista en Aragón, que está ausente y buscando solamente su presencia en determinados actos, hoy tenía una cita en Huesca y la ha cancelado".

Para la vicepresidenta, "el silencio, la sumisión ante estos casos tan graves de corrupción no es la solución ni desde luego representa ni defiende a todos los aragoneses. Hoy tenía que estar en Huesca y ha optado por el silencio, por no dar la cara, por no hacer frente a lo que en estos momentos está pasando; se necesitaría una declaración firme sobre si defiende a los aragoneses, si defiende la democracia, si defiende la regeneración democrática o si defiende las siglas del Partido Socialista de Pedro Sánchez".

El Grupo Parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, que "nació de las listas que elaboró el anterior presidente, Javier Lambán, y ahora tienen que elegir entre defender una voz propia o defender la voz de Pilar Alegría, portavoz del gobierno de Pedro Sánchez y que representa en estos momentos la corrupción, el ataque a la democracia, el ataque a la separación de poderes y el ataque al Estado de Derecho".

El Partido Socialista de Aragón "tiene también un deber en la representación que tiene de todos los aragoneses y esperamos que el silencio y la sumisión no sea la respuesta que da a la corrupción de Pedro Sánchez", ha anotado.

ELECCIONES Y DIMISIONES

Vaquero ha reiterado que la situación es "insostenible" y "nos tiene que preocupar" porque "Pedro Sánchez no tiene ya solamente una sombra a sus espaldas de corrupción, sino que tiene una marca grabada a fuego. Él sabe que esto va a ser insostenible, sabe que tarde o temprano va a caer, pero no puede arrastrar con ello a los españoles y a los aragoneses".

Por ello, ha exigido la convocatoria de unas elecciones y dimisiones al entender que "no es suficiente con lo que hasta ahora hemos visto, no podemos permitir que en un momento como el actual, la reputación de nuestro país, de nuestra democracia, que ha supuesto décadas de trabajo y de esfuerzo de muchos españoles, queden en manos de quien en estos momentos es la representación de esa corrupción".

Ante las posibles irregularidades en la contratación de obras de carreteras en la provincia de Teruel, según el informe de la UCO, que "muestra claramente la vinculación del Partido Socialista a una organización criminal", Vaquero ha afirmado que "desde el Gobierno de Aragón colaboraremos en toda la información que se nos pida para poder ayudar a completar esta información". En dicho informe aparece un tal 'Alfonso', "que estamos deseando conocer quién es ese Alfonso que se vincula a Aragón y que se vincula al Partido Socialista".

"Nosotros sí que confiamos y respetamos el Poder Judicial, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por lo tanto, el Gobierno de Aragón colaborará en todo aquello que se nos pida".

Mar Vaquero ha declarado que "es una situación gravísima en la que hay que reivindicar la convocatoria de esas elecciones"