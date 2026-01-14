Vaquero vincula la propuesta de financiación autonómica al "sometimiento" de Sánchez a los independentistas

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha vinculado este miércoles la propuesta del Gobierno de España sobre financiación autonómica, que examina hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al "sometimiento" del presidente, Pedro Sánchez, a los independentistas y a su "interés persona" por estar "acorralado" por la "corrupción".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Aragón, Mar Vaquero ha dejado claro que la actitud del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, "va a ser reivindicativa y de total rechazo al modelo propuesto, a lo poco que se ha conocido", criticando "la falta de transparencia, la opacidad, la ausencia de diálogo y de consenso" por parte del Ministerio de Hacienda.

Ha recordado que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, "ha sido reivindicativo y ha rechazado este modelo en aquello que hemos conocido".

En la reunión, Bermúdez de Castro cuenta con "tres escuetos folios" para "poder posicionarse sobre la reforma más importante en materia de financiación, que no tiene en cuenta ni la despoblación, ni la orografía", que el Gobierno de Aragón quiere que sean tenidas en cuenta, también la dispersión y el sobre envejecimiento poblacional, "para poder garantizar la prestación de servicios públicos".

Vaquero ha lamentado que la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, "está defendiendo lo indefendible" y ha advertido: "No nos engañan de ninguna manera" porque ya en 2025 hubo una merma y Aragón perdió un 1,9% de financiación y "con este nuevo modelo Aragón perdería más de 230 millones de euros", de forma que "la financiación singular para Cataluña sería un mayor hachazo para la financiación de los servicios públicos aragoneses".

La vicepresidenta ha rechazado el principio de ordinalidad y ha defendido "la justicia, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles".