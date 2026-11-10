Varios pasos peatonales de Vía Ibérica de Zaragoza cuentan con balizas luminosas para mejorar la seguridad vial

Balizas luminosas en pasos peatonales de Vía Ibérica para mejorar la seguridad vial - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha nuevas balizas luminosas de aviso para peatones en pasos semaforizados en Vía Ibérica. Estos cruces están ubicados en un entorno de alto tránsito peatonal, y en concreto de escolares, a la altura de las calles Reyes de Aragón y en la parada del tranvía de Argualas --dos pasos, junto a las calles Isla de Malta y Camino Herederos--. Además, esta semana se sumará otro cruce más, ubicado junto a la propia calle Argualas.

Su funcionamiento es similar al del resto de las balizas instaladas ya en otros 16 cruces peatonales del tranvía: cuando el semáforo está rojo para los peatones, éstas se encienden también de manera intermitente para intentar hacer ver a personas distraídas que es peligroso cruzar en ese momento.

Los trabajos se han realizado dentro del presupuesto de conservación de las instalaciones semafóricas que se gestiona desde la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha presentado esta mejora junto a la concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo.

"Seguimos avanzando en la incorporación de medidas que nos ayuden a mejorar la seguridad vial en nuestras calles, y muy especialmente para los elementos más vulnerables, que son los peatones y los ciclistas", ha subrayado Gaudes.

"Estas balizas --ha recalcado Tatiana Gaudes-- han demostrado su utilidad, pero quiero recordar que no son infalibles: las distracciones, a menudo asociadas al uso de los teléfonos móviles o los auriculares, son cada día más visibles por cualquiera de nosotros y, en ese sentido, quiero insistir en la necesidad de que todos, peatones, ciclistas, usuarios de patinete y conductores, seamos conscientes de que es imprescindible estar alerta y ser respetuosos con la señalización".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gaudes ha recordado que sigue activa la campaña "ConVivencia Vial", con la que se sigue reiterando esta necesidad de "levantar la mirada y estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, haciendo también un llamamiento a la amabilidad y al respeto mutuo".

OTRAS BALIZAS

Las nuevas balizas se suman no sólo a las instaladas ya en otros puntos del trazado del tranvía, sino también a las que ya están en marcha en avenidas como San José y Madrid, y las que llegarán también a la Avenida de Valencia.

Precisamente este verano también se mejoraron de manera profunda los pasos y la circulación peatonal asociados a la parada del Tranvía en Romareda, una de las mayor afluencia de usuarios. Además, ese entorno cuenta con avisos sonoros que alertan sobre la llegada del tranvía.

Pensando en los conductores, y en este caso con especial relevancia en el trazado del tranvía en la margen izquierda, se instalaron en su momento señales luminosas que alertan a los conductores de la proximidad del tranvía en los giros a la derecha sobre la plataforma.

OTRAS INICIATIVAS DE SEGURIDAD VIAL

El Ayuntamiento de Zaragoza realiza una constante labor de mejora no sólo instaurando balizas luminosas, sino poniendo en práctica distintas medias complementarias, en función de las necesidades técnicas de cada punto.

Así, continúan los trabajos de pacificación y mejora en los entornos escolares, con creación de espacios "kiss and go", intervenciones de urbanismo táctico que frenan la velocidad de los vehículos, mejoras en la señalización horizontal y vertical, introducción de señalética "ARASAAC" --Sistema Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa--, entre otros. También se están acotando de manera explícita zonas peatonales, como es el caso de la plaza de Salamero.

Asimismo, se han introducido numerosas mejoras en el mantenimiento y señalización de los carriles bici, con medidas novedosas que se están probando como la instalación de cámaras de IA que detectan en tiempo real la aproximación de vehículos de movilidad personal y bicicletas para avisar a los conductores con una señal luminosa que vayan a realizar un giro.

También se están probando resaltes en algunos puntos para avisar a los ciclistas de que se aproximan a una zona escolar o con prioridad peatonal.

La próxima novedad, que entrará en funcionamiento este mismo mes, es la puesta en marcha de distintos pasos de peatones inteligentes, que tendrán también como objetivo mejorar la seguridad vial en otros tantos puntos de la ciudad, en este caso a través de elementos luminosos que se activarán con la detección de peatones en las proximidades de cruces no semaforizados.