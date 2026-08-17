Vecinos de Atarés (Huesca) idean un sistema para que los helicópteros de extinción carguen agua en piscinas de plástico

Helicóptero recoge agua de una piscina de plástico en Atarés durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de R - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad oscense de Atarés han ideado, en su lucha contra el fuego, un sistema para que los helicópteros que están trabajando en la zona de Oroel, haciendo frente al incendio forestal de Las Peñas de Riglos, carguen agua en una piscina de plástico desmontable.

Esta piscina está conectada a una cuba y permite que los helicópteros cojan agua muy cerca del Monte Oroel. Además, si hay necesidad de más agua, el pueblo dispone de otras cuatro piscinas en las que pueden conectar.

El alcalde pedáneo de Atarés, Jesús Piedrafita, ha indicado que "cuando nos dijeron que se podía, nos organizamos con las cubas y preparamos todo y a los pilotos les ha ido de maravilla" y es que "ayer, a esta piscina, llegaban tres helicópteros a la vez, descargaban y volvían a cargar, hicieron un carrusel y no les faltó agua en ningún momento".

"Nos hemos buscado la vida con cubas y echando mangueras por el pueblo para sacar de otras piscinas, aquí la gente que tenemos pocos recursos los buscas como puedes", ha añadido.

En Atarés, como en otros pueblos de la zona afectados por el incendio de las Peñas de Riglos, los vecinos están unidos defendiendo sus casas y sus tierras. Son días de mucha angustia, según Piedrafita, quien ha indicado que "es angustioso ver el fuego que viene, no sabes cómo actuar, lo ves venir, tan pronto parece que se detiene y al segundo se activa, son momentos muy difíciles".

El alcalde de Atarés ha elogiado el trabajo de todo el pueblo unido y también el de todos los voluntarios, que "lo están dando todo". "Nosotros hemos visto el fuego cerca y lejos, porque hemos hecho un buen perímetro, tenemos una zona de campos que nos protege bastante, pero en pueblos como Binacua, que casi lo cercaba, Santa Cruz, que el fuego lo ha rodeado, Alastuey, donde han pasado días angustiosos, el fuego sí que ha sido angustioso", ha relatado.

Los daños están saliendo a la luz. En Atarés se ha dañado la captación de agua potable. Son 500 metros de manguera, que está quemada y no entra agua al depósito. "Se nos ha quemado, no nos entra agua en el depósito y hemos valorado la obra, peor es muy compleja, porque son 500 metros de manguera", ha explicado Piedrafita.

Precisamente en esta localidad, murió ayer en accidente de tráfico uno de los militares de la UME que trabajaba frente a este incendio. Piedrafita ha enviado el pésame de todo el pueblo y su agradecimiento.

"Ayer pasamos de la alegría de la lluvia a la tristeza por haberse perdido una vida de un chaval que estaba luchando, que estuvo para proteger nuestro monte y nuestro pueblo", ha lamentado, a la vez que he enviado, en nombre de todo el pueblo, el pésame a las familias y a todos los compañeros del militar fallecido en acto de servicio y ha agradecido la labor desempeñada tanto por él como por toda su compañía.