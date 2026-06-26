Los vecinos desalojados de Azanuy confían en poder regresar a sus casas este sábado

Personal de la Comarca del Cinca Medio y de Cruz Roja junto a vecinos de Azanuy en la Residencia de Deportistas de Monzón (Huesca) tras ser evacuados este jueves por la cercanía del incendio de Tamarite de Litera . - EUROPA PRESS

MONZÓN (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

Treinta y dos de los 240 vecinos de las localidades oscenses de Azanuy, Alins y Calasanz, que este jueves fueron evacuados de sus casas por la amenaza del incendio de Tamarite de Litera (Huesca) se encuentran alojados en la Residencia de Deportistas de Monzón, donde cumplen sus primeras 24 horas de desplazamiento forzado que confían pueda acabar este próximo sábado.

Lo hacen entre desubicados y resignados por la experiencia de haber tenido que abandonar temporalmente sus hogares, pero más tranquilos después de haber comprobado, este viernes, con sus propios ojos que las llamas no han alcanzado sus propiedades en una visita fugaz que han hecho acompañados por agentes de la Guardia Civil y con la esperanza de poder recuperar sus vidas a partir de este sábado.

Familias enteras con niños y personas mayores se encuentran alojadas en habitaciones equipadas con todo lo necesario dentro de un espacio con salón, comedor y cocina para una espera que las autoridades no se atreven, todavía, a acotar en el tiempo a expensas de la evolución del incendio, pero que se prolongará hasta por lo menos este sábado, según la sensación mayoritaria de los desplazados.

Uno de ellos es el vecino de Azanuy, José Antonio Orce, dueño de la librería 'Librovicios.com', dedicada a la venta online y en cuyo local tuvo que dejar 33.000 ejemplares sin saber qué sería de ellos. También ha pasado pena por sus tres gatos, encerrados en casa y que se encuentran bien, tal y como ha podido comprobar este viernes.

"La situación parece bastante controlada ya", ha comentado con alivio tras recordar la visita que han realizado escoltados por la Benemérita. "A ver si se acaba esto y podemos volver mañana a casa", ha deseado.

En su caso salió "con lo puesto", lo que incluía "las pastillas", pero destaca que "aquí, en Monzón, todo el mundo ha estado muy activo, empezando por el alcalde, Isaac Claver, y siguiendo por la Cruz Roja. Muy bien, muy bien, la verdad".

La visita fugaz a su domicilio le ha permitido también coger ropa de repuesto: "Hemos cogido una muda para podernos duchar tranquilamente porque ducharte y ponerte la ropa sucia otra vez no es plan", ha reconocido. Por delante le quedan muchas horas de mirar al techo antes de poder volver a sus libros y los pedidos online que se hayan ido acumulando. "A pasar el día de hoy como podamos y a ver mañana si ha aclarado. Y los pedidos se habrán ido acumulando, pero los que hubieran salido hoy ya saldrán el lunes", ha compartido con resignación.

EL FUEGO "AL PIE DE ALGUNAS CASAS"

Pero antes de llegar a la Residencia de Deportistas de Monzón se vivieron horas de tensión por la inquietante cercanía de las llamas. Lo rememora el senegalés afincado en Azanuy, Elayhi, que se encarga de la gestión de varias casas rurales y que también ha acabado en la Residencia de Deportistas junto a su esposa y sus tres hijos.

"A las 16.00 horas iba a enganchar en el trabajo y, al abrir las ventanas como tengo costumbre antes de salir, vi un humo negro a solo unos metros del pueblo", ha recordado junto a su mujer. Poco después de llegar a su puesto de trabajo avisó en casa de la gravedad de la situación y, "en apenas quince minutos, con el fuego ya muy próximo al pueblo, tuvimos que irnos todos".

El mayor susto se lo llevó la hija pequeña: "Se puso un poco nerviosa al principio, incluso empezó a llorar del miedo que tenía, pero una vez estando aquí ya se tranquilizó". Lo mismo que le ha ocurrido a él cuando ha visto que las llamas no habían alcanzado su vivienda ni la de ninguno de sus vecinos: "Sí ha llegado al pie de varias casas, y se ha llegado a quemar algún corral y alguna paridera, pero ninguna casa".

Eso sí, advierte de cara al impacto que supondrá la vuelta: "El pueblo está rodeado totalmente de fuego, totalmente, de arriba a abajo. Los primeros días van a ser duros".

El dispositivo activado este jueves en el pabellón Los Olímpicos de Monzón por el Gobierno de Aragón en colaboración con el 112 Aragón, el Ayuntamiento de Monzón y los servicios sociales, Cruz Roja, Protección Civil, la Guardia Civil, y la Policía Local atendió a cerca de 60 personas, de las que la gran mayoría pudo alojarse de manera más cómoda en las habitaciones individuales y familiares de la Residencia montisonense gracias a la ayuda solidaria de vecinos y amigos de Monzón y poblaciones cercanas, que han acogido en sus propias casas a otros muchos de los desplazados.

CLAVER: "HORAS DE INQUIETUD LLEVADAS DE LA MEJOR FORMA POSIBLE"

El alcalde de Monzón y presidente de la DPH, Isaac Claver, ha destacado la "muy buena coordinación" del dispositivo desplegado y que tanto el consistorio como los propios vecinos "se están volcando" en ayudar a los afectados por el incendio: "Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario y a prestar y a poner todos nuestros medios a su disposición", ha asegurado.

En comunicación permanente con el Puesto de Mando Avanzado instalado en Alcampell, los servicios sociales de la Comarca del Cinca Medio, con el apoyo de la comarca vecina de La Litera, conforman un equipo de cerca de 15 personas que se reparten en turnos para coordinar la logística necesaria para el suministro de alimentos, medicinas y ropa de cama.

"El 112 nos activó este jueves y convocamos a todo el equipo, ha explicado la directora del Centro Comarcal de Servicios Sociales de la comarca de Cinca Medio, Yolanda Encinas, que ha destacado la coordinación con la Cruz Roja, el hilo directo que mantienen con el Puesto de Mando Avanzado ante cualquier novedad que se va produciendo, así como la ausencia de incidencias relevantes y la "tranquilidad" que ya se respira entre los allí desplazados después de comprobar que lo peor parece haber pasado de largo de Azanuy.

"Para un niño que llegó enfermo buscamos un termómetro, y, además, la mayoría de la gente ha venido con su propia medicación", ha detallado Encinas sobre la asistencia médica.

CAUTELA

La visita de esta mañana para coger lo esencial, algunas mascotas incluidas, y dar vuelta a las casas ha aliviado la preocupación que reinaba hasta entonces en el comedor de la Residencia de Deportistas de Monzón, donde pasadas las 14.00 horas se servía un generoso plato de macarrones con tomate y un trozo de longaniza, además de postre y café.

Entre idas y venidas de quienes seguían vistiendo las camas de las habitaciones, la mayoría reponía fuerzas en el comedor y atendía, primero con generosidad, luego resignación y, más tarde, con paciencia infinita a los medios de comunicación allí desplazados.

El alcalde Claver ha explicado que el Ayuntamiento ha habilitado para los alojados las piscinas, la cafetería y el restaurante cercanos con el propósito de aliviar el paso de las horas a la espera de novedades: "Vamos a hacer que estas horas de inquietud y de preocupación se puedan llevar de la mejor forma posible", ha asegurado.

Aun con todo, ha llamado a la cautela dado que "el incendio sigue ahí, las condiciones climatológicas son las que son" y ha explicado que el pabellón está dispuesto en caso de que resultase necesario acoger a más desplazados, situación para la que se ampliaría la dotación de camas.