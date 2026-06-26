Imágenes satélite de La Guaira, la 'zona cero' de la catástrofe, muestran el antes y después del terremoto

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Imágenes de satélite captadas el pasado 25 de junio de 2026 por la empresa Vantor revelan la magnitud de los daños provocados por el terremoto que sacudió Venezuela en la madrugada de este jueves, mostrando un panorama de destrucción sin precedentes en La Guaira, la ciudad costera situada al norte de Caracas y puerta de entrada al país a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar.

Las fotografías, que permiten comparar el estado de las infraestructuras antes y después del seísmo, muestran el colapso de decenas de edificios residenciales de gran altura en el barrio de Playa Grande. Las imágenes muestran bloques enteros reducidos a escombros en una zona densamente poblada, con manzanas de edificios que ahora ofrecen un paisaje de ruinas.

Entre los puntos documentados por Vantor, se ve el entorno de la avenida La Playa, con el derrumbe de las Residencias Náutilus, así como los daños en un depósito de contenedores de transporte marítimo cercano. La comparativa antes-después evidencia la violencia del impacto con estructuras que han quedado completamente arrasadas.

La zona industrial de La Guaira tampoco ha escapado a la devastación. Varias naves y almacenes han colapsado en el área portuaria, según muestran las secuencias de imágenes que abarcan distintos puntos del litoral. El análisis de las coordenadas registradas por Vantor permite trazar un mapa de los daños que se extienden a lo largo de varios kilómetros de costa, afectando tanto a instalaciones comerciales como a complejos residenciales y edificios de uso mixto.