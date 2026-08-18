Los vecinos desalojados por el incendio de Riglos tienen ganas de volver: "Como en casa, en ningún sitio"

Personas evacuadas por un incendio forestal comen en el polideportivo de Ayerbe, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha ca - Ramón Comet - Europa Press

AYERBE (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de los 19 núcleos desalojados desde que se declarara el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), el pasado 10 de agosto, están "con ganas de volver" tras varios días fuera de sus casas, pero dicen que están "muy bien atendidos", con un equipo de voluntarios que está pendiente de ellos prácticamente las 24 horas del día". "Como en casa no se está en ningún sitio".

Así lo ha asegurado el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, localidad que acoge temporalmente a 46 personas procedentes de los núcleos de Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste. En total, hay 1.046 personas evacuadas, aunque la gran mayoría se han alojado por sus propios medios.

Durante estos días, ha habido cierto movimiento en los realojos, todos llegan al polideportivo de Ayerbe y de allí hay trasladados a la residencia, al hotel, a los apartamentos turísticos o a un piso propiedad municipal, en el que se aloja una unidad familiar de 8 miembros.

La zona del entorno del Pantano de la Peña está "algo más tranquila", tras las últimas noticias sobre la evolución del fuego. Han sido días "muy duros", aunque Biescas ha incidido en que hay que seguir los planteamientos de los profesionales y actuar siempre con cautela, porque el incendio no está extinguido.

"Con las noticias que van llegando de mejora de la situación estamos todos un poco más tranquilos, la zona sur que es lo que denominan cola del incendio está prácticamente sin actividad y eso son buenas noticias, sobre todo para las personas que residen en estos pueblos del entorno del pantano de La Peña, que han sido días muy duros, muy intensos, con mucha incertidumbre y miedo", ha señalado.

BIESCAS APUNTA A LAS OBRAS DE LA A-132

El alcalde de Ayerbe ha trasladado que, a corto plazo, "lo importante es que el fuego quede extinguido" y después ya se analizarán las causas y se dirimirán la responsabilidad de cada una de las partes.

Biescas ha recordado lo que venían expresando en las últimas semanas: el error que suponían las obras de la A-132, en pleno verano y con olas de calor.

"Nosotros alertamos de que unas obras de esa envergadura en plena ola de calor y con alertas desde prácticamente junio era mucho riesgo para nuestro territorio, como tristemente así ha sido y hay que dar gracias que la carretera no estaba cortada como era el planteamiento inicial", porque "hubiera sido mucho peor, para las evacuaciones o para el acceso d ellos medios de extinción", ha expuesto.

En las últimas horas, los ayuntamientos de los Mallos de Riglos se han unido para expresar, mediante cinco minutos de silencio, su pesar por la muerte de un militar de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en el incendio de las Peñas de Riglos.