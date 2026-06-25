Los vecinos de Fonz (Huesca) reciben un aviso del sistema ES-ALERT instando a su confinamiento preventivo

Incendio entre Tamarite de Litera y Alcampell. - INFOAR

HUESCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde la mañana de este jueves avanza entre los municipios de Tamarite de Litera y Alcampell (Huesca) y que ya supera las 1.000 hectáreas afectadas ha obligado al desalojo de 240 vecinos de los núcleos de Azanuy, Alins y Calasanz y más recientemente el confinamiento de Fonz.

Sus vecinos han recibido un ES-ALERT avisando de la orden de confinamiento preventivo ante el avance de las llamas, han informado desde el Gobierno de Aragón.

Los 180 vecinos de Azanuy están siendo trasladados a Monzón y van a ser alojados en el Polideportivo Los Olímpicos, mientras que los cinco vecinos de Alins y los 55 de Calasanz van a ser realojados en la localidad de Peralta de la Sal, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El empeoramiento de la situación ha obligado a activar el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa nivel 2 y ha movilizado medios de INFOAR a los que se han unido efectivos del MITECO y de la vecina Cataluña.