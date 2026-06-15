Los vecinos de La Hoya de Huesca pueden usar desde este lunes el Punto Limpio de la capital altoaragonesa

El acceso al Punto Limpio es gratuito y puede realizarse tanto a pie como con vehículo de hasta 3.500 kilogramos de peso máximo autorizado. - COMARCA DE LA HOYA

HUESCA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la Comarca de La Hoya de Huesca pueden usar gratuitamente desde este lunes del Punto Limpio del Ayuntamiento de Huesca para depositar residuos urbanos generados en domicilios particulares, pequeños comercios, oficinas y servicios que no deben dejarse en los contenedores habituales situados en la vía pública.

De ello ha informado la presidenta de la comarca, Mónica Soler, que ha indicado que "lo mejor ha sido poder coordinarnos y trabajar de forma conjunta para lograr este acuerdo que va a beneficiar al Ayuntamiento y a los vecinos de nuestra comarca". Ha apuntado que "estamos en un momento en el que la gestión de residuos hay que hacerla de la mejor forma posible y las administraciones públicas tenemos que hacer esa labor de facilitar la acción".

Se trata, ha incidido, de residuos especiales que no deben depositarse en los contenedores habituales y cuya correcta separación, gestión y reciclaje, conforme a la normativa vigente, resultan esenciales para prevenir la contaminación ambiental y minimizar su impacto sobre los ecosistemas.

El Punto Limpio de Huesca, de titularidad municipal y adscrito al Consorcio Agrupación número 1 de Huesca, está ubicado en la calle Fornillos, en el polígono Monzú. Su objetivo es facilitar la recogida selectiva de residuos domésticos para su posterior transporte a las plantas correspondientes, donde se procede a su recuperación, tratamiento, valorización, eliminación o actuación que corresponda.

Entre los residuos autorizados se encuentran muebles y enseres, madera, residuos metálicos, plásticos, envases, vidrio, papel y cartón, pilas, baterías, lámparas fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos, textil, aceites usados de cocina, tóner, pinturas, disolventes y escombros procedentes de reparaciones domiciliarias, siempre dentro de los límites fijados por el reglamento.

RESIDUOS SEPARADOS Y ACONDICIONADOS

Los usuarios deben aportar los residuos previamente separados y acondicionados, facilitar la información requerida para el control del depósito, seguir en todo momento las indicaciones del personal de la instalación y depositar cada material en el contenedor correspondiente.

El reglamento prohíbe abandonar residuos fuera de los contenedores o en las inmediaciones del Punto Limpio, depositar residuos mezclados, superar las cantidades máximas admisibles u ocultar residuos peligrosos dentro de bolsas o sacos.

El horario de invierno, del 15 de septiembre al 14 de junio, es de lunes a viernes de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. En verano, del 15 de junio al 14 de septiembre, el Punto Limpio abre de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

La utilización del Punto Limpio por parte de la Comarca fue aprobada por unanimidad por los Plenos del Ayuntamiento de Huesca y de la Comarca Hoya de Huesca, después de que la institución comarcal solicitara que los residuos urbanos generados en los municipios que la integran pudieran ser admitidos en esta instalación.

El consejero comarcal de Medio Ambiente y Protección Civil de la Comarca de la Hoya de Huesca, Domingo Monaj, ha comentado que se ha dado traslado a los ayuntamientos la puesta en marcha del servicio para dar cuenta a los vecinos. "Las entidades locales tenemos la obligatoriedad de establecer una recogida separada para todo tipo de residuos que se generan y la guía de puntos limpios de Aragón establecer las características de estas instalaciones".

ACCESO GRATUITO

Monaj ha indicado que el acceso al Punto Limpio es gratuito y puede realizarse tanto a pie como con vehículo de hasta 3.500 kilogramos de peso máximo autorizado.

La puesta en marcha de este servicio no implica la supresión de la recogida de voluminosos. "El hecho de que tengamos en marcha este convenio y de que los vecinos puedan usar el Punto Limpio no hace que el servicio que tiene de recogida de voluminosos desaparezca, sino que sigue en activo y los vecinos pueden usarlo, llamar y concretar el día y la hora en cada núcleo como se estaba haciendo".

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, José Miguel Veintemilla, ha expresado que en Huesca se irán estableciendo minipuntos limpios en distintos lugares de la ciudad. De momento, dos ya están en marcha. "Desde el Ayuntamiento se van comprando minipuntos limpios que se van a ir instalando en la ciudad, para que el ciudadano se tenga que desplazar lo menos posible y el minipunto será una alternativa, aunque a él no se pueden llevar grandes cantidades".