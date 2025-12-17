Los vecinos del número 1 de la plaza Santa Clara de Huesca pueden regresar a sus viviendas

Las fincas afectadas se encuentran en los portales 1,2,3 y 4 de la plaza Santa Clara de Huesca - EUROPA PRESS

HUESCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del número 1 de la plaza Santa Clara de Huesca podrán regresar a sus viviendas a partir de este miércoles, según ha confirmado el Ayuntamiento, que ha revocado la orden de desalojo del edificio tras constatar, mediante informes técnicos, que el inmueble reúne las condiciones de seguridad estructural necesarias para su ocupación.

El decreto del Consistorio oscense recoge que, después del desalojo, se han realizado más ensayos y pruebas de laboratorio en los cuatro edificios, que determinan que el número 1 cuenta con las resistencias estructurales y de seguridad necesarias para volver a ser habitado.

El informe se acompaña con los análisis de laboratorio para ese portal, que han dado "muy buenas resistencias", y con un ensayo en un pilar del número 2 medianil con el portal 1, también con "muy buen resultado".

Además de este informe, el Ayuntamiento ha conocido también los informes técnicos emitidos por la empresa IGEO acerca del estudio de hormigón fraguado y de aluminosis, sobre los que concluye que el edificio de la plaza Santa Clara número 1 posee las resistencias estructurales y de seguridad necesarias para su ocupación.

El decreto también revoca la medida, provisional y preventiva, de desalojo acordada respecto del edificio y ocupantes de la plaza Santa Clara, 1, y recuerda a los propietarios de este edificio su deber de realizar las obras de conservación o rehabilitación precisas para mantener su propiedad en las debidas condiciones de seguridad que garanticen su habitabilidad y uso efectivo.

También se prevé ordenar a los servicios municipales de Policía Local, Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca la adopción de medidas de seguimiento y vigilancia que estimen apropiadas para garantizar la seguridad pública, individual y colectiva, referidas a este edificio y ordenar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huesca el mantenimiento de las medidas de apoyo a los ocupantes y propietarios de este edificio que se estimen oportunas.