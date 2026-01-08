Vecinos de Rosales del Canal y Montecanal proponen variar el desvío de la línea 41 por las obras de la avenida Valencia

Parte de la propuesta de las asociaciones de vecinos de Rosales del Canal y Montecanal para variar el cambio de recorrido de la línea de bus 41 por las obras de la Avenida Valencia. - ENTRELAGOS/ROSALES DEL CANAL

Las asociaciones vecinales 'Entrelagos' de Rosales del Canal y 'Los Sauces' de Montecanal han remitido al Ayuntamiento de Zaragoza una propuesta para modificar los desvíos planteados en la línea 41 de autobús urbano con motivo de las obras de reforma de la avenida de Valencia, que se prolongarán durante al menos un año obligando a alterar los recorridos habituales de la líneas 35, 38 y 41.

Las asociaciones lamentan que no se les haya consultado con anterioridad a la elaboración del Plan Especial de Movilidad y apelan a la concejala de Distritos, Pilar Cortés, a que las atienda y facilite la incorporación de sus aportaciones, aunque sea con retraso y por la vía de urgencia, a dicho plan de movilidad.

La modificación propuesta consiste en que una vez desviado el recorrido de la línea 41 por Corona de Aragón y Cortes de Aragón (tal como establece el Plan de Movilidad), no gire a izquierda por Goya hacia calle Carmen sino que siga recto por Cortes de Aragón, cruzando la avenida Goya, y siguiendo por la misma Cortes de Aragón hasta confluir con Hernán Cortés, retomando ahí su recorrido habitual.

Sostienen que, así, "se conseguirá un recorrido más recto y corto de 300 metros en lugar de 430, y se evitará el solapamiento con el recorrido alternativo propuesto para la línea 38". También supondría, apuntan, "un ahorro en tiempo de recorrido para las personas que utilizan el servicio, así como económico para el Ayuntamiento, al reducirse hasta 3.000 kilómetros en todo el periodo que han de durar las obras.

Para completar la efectividad del recorrido, la propuesta incluye también habilitar dos paradas provisionales; una de ellas en Corona de Aragón, 28, para dar acceso al instituto y la Universidad, y otra en el entorno del cruce entre Cortes de Aragón y calle Marcial, próxima la línea de tranvía.

Ambas asociaciones vecinales piden al Consistorio que las frecuencias del bus se mantengan pese a las obras y que cuando haya eventos que impidan al bus rodear Puerta del Carmen se haga el cambio de sentido en el cruce de Hernán Cortés hacia paseo de Teruel habilitando la de Hernán Cortés, 35 como última parada.

Las asociaciones, respaldadas por la Federación de Barrios de la que forman parte, formulan estas propuestas con confianza en que serán atendidas por los servicios municipales, ya que suponen una mejora en la prestación del servicio, dentro de las afecciones que las obras van a causar.