Vecinos y trabajadores del Pirineo aragonés secundan la huelga general con el lema "Queremos vivir aquí"

Vecinos y trabajadores del Pirineo aragonés secundan la huelga general del 11N con el lema "Queremos vivir aquí" - VIVIENDA DIGNA PIRINEO

JACA (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

Vecinos y trabajadores del Pirineo aragonés han secundado ese miércoles, 11 de noviembre, en Jaca (Huesca) la jornada de huelga general convocada de forma unitaria por el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón y las organizaciones sindicales CNT, CGT y OSTA con el lema 'Este 11 de noviembre lo paramos todo en el Pirineo. Queremos vivir aquí'.

La población pirenaica ha salido a la calle para decir 'basta' al monocultivo turístico, la especulación inmobiliaria y el encarecimiento desorbitado de la vida que expulsan a la clase trabajadora de los valles.

Entre las reivindicaciones específicas para el Pirineo, las organizaciones convocantes han expuesto las demandas urgentes para garantizar la continuidad de la vida en la montaña.

La encabezan la estabilidad laboral y la adecuación salarial para lo que piden cláusulas salariales que compensen el elevado coste de vida en zonas turísticas y erradicación de la temporalidad estructural en campañas turísticas.

También reclaman una intervención del mercado inmobiliario mediante la declaración urgente de zonas tensionadas, control estricto de las VUT --Viviendas de Uso Turístico--, expropiación de pisos en manos de fondos buitre o grandes tenedores, y recargo del IBI a viviendas desocupadas.

Otra medida que piden es la responsabilidad corporativa mediante la "obligatoriedad por ley2 de que las empresas del sector turístico subvencionadas con dinero público garanticen empleo estable todo el año y alojamiento digno a sus plantillas.

El listado se completa con la protección de los servicios públicos mediante medidas que faciliten vivienda asequible para docentes, sanitarios y bomberos forestales, evitando la renuncia a plazas estructurales en el medio rural.

Estas reivindicaciones se suman al resto de exigencias de las organizaciones convocantes en el conjunto del territorio aragonés.

"SEÑALAMIENTO CLARO A LOS RESPONSABLES"

Durante la lectura del manifiesto en Jaca, las portavoces han recalcado que "ninguna administración puede esconderse ni lavarse las manos" frente al colapso habitacional.

Al Gobierno central le han criticado por promulgar una Ley de Vivienda "tibia y con grietas", mantener una reforma laboral "precarizadora" y conservar la denominada Ley Mordaza para "reprimir" la protesta social.

Al Gobierno de Aragón le reprochan el "negarse" a declarar zonas tensionadas en los valles pirenaicos y destinar 36 de los 81 millones de la inversión de Aragón a rescatar al sector de la nieve y al monocultivo turístico, "marginando"la vivienda social y los servicios públicos.

Asimismo, a los ayuntamientos les afean el autorizar licencias "descontroladas" de VUT y "recalificar" suelo para macroproyectos especulativos.

Finalmente, ha arremetido contra los grandes tenedores y rentistas por convertir un derecho básico, como el techo, en un "negocio rentable a costa de expulsar a la población local".