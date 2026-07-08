Un vehículo adaptado mejora el trabajo de los perros de rescate de los Bomberos de la Diputación de Huesca

El vehículo, que puede transportar hasta tres canes, se ha adaptado con todos los sistemas de protección animal. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) cuentan con una unidad canina que se distribuye en los parques de Sabiñánigo y Benabarre y que, desde hace unos días, dispone ya de un transporte adaptado para facilitar el trabajo de los guías y el bienestar de los perros.

Para ello, la furgoneta se ha adaptado con tres jaulas, aire acondicionado con monitorización de la temperatura de las jaulas, un sistema de agua y toldo, mesa y sillas para poder crear un pequeño puesto de mando avanzado. Como ha explicado Iván González, oficial del parque de Sabiñanigo y guía canino, "el objetivo es que los perros, que en cada rescate realizan una actividad física muy importante, lleguen a las emergencias en la mejor condición posible y después puedan recuperarse también de la mejor forma". El servicio cuenta también con otro vehículo pick-up que también ha sido adaptado con aire acondicionado en la zona de jaulas.

Además, desde la furgoneta se puede hacer un seguimiento GPS de los perros para conocer en todo momento su situación y si están parados, en movimiento o incluso saber si están ladrando.

Actualmente la unidad canina de los Bomberos de la DPH cuenta con tres guías caninos y un perro operativo. En estos momentos hay además otros dos perros finalizando la fase de formación y que entrarán en servicio tras el verano. La formación de estos canes dura unos dos años ya que se les adiestra en cuatro disciplinas: búsqueda en grandes áreas, en estructuras colapsadas, en avalanchas de nieve y en deslizamiento de terrenos.