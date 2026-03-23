Las ventas del sector servicios aumentan en Aragón un 3,7% en enero

Archivo - Imagen de archivo de una mujer en un establecimiento comercial de Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN - Archivo

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Aragón aumentó su facturación un 3,7% el pasado mes de enero respecto al mismo periodo del año anterior, 3,5 puntos más que la media nacional, que fue del 0,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

País Vasco (+3,8%), Aragón (+3,7%) y Murcia (+3,1%) fueron las que registraron mayores subidas en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Madrid, Galicia, y Asturias con las caídas más grandes de un 2,9%, 2,3%, y un 0,6%, respectivamente.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3,7% en Aragón, 3,5 puntos más que la media nacional (0,2%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,4% en Aragón respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla - La Mancha que registró una caída del 0,1%.