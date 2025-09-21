El verano acaba con 14 nuevos rescates de la Guardia Civil en el Pirineo aragonés

Rescate de un senderista de 66 años vecino de Barcelona que había sufrido una rotura de fibras en un gemelo al sufrir una caída en el GR11 de Candanchú a Lizara, en el término municipal de Aragüés del Puerto (Huesca). - GUARDIA CIVIL

HUESCA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La última semana del verano se ha saldado con 14 nuevas operaciones de salvamento llevadas acabo por los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña en el Pirineo aragonés en las que han asistido a 23 personas, senderistas en su mayoría afectados por lesiones fruto de caídas, por haberse desorientado o que habían medido mal sus fuerzas en la montaña.

El accidente más grave, no obstante, tuvo como protagonista a un montañero evacuado en helicóptero en el Parque Natural de Posets-Maladeta el pasado sábado 20 de septiembre tras una caída a distinto nivel que le causó un traumatismo craneal, una luxación de hombro, la rotura de un dedo y un esquince de tobillo. El hombre, de 58 años y vecino de la provincia de Barcelona, fue llevado al Hospital de Barbastro (Huesca).

El glaciar del Aneto, en el término municipal de Benasque (Huesca) volvió a ser escenario el pasado miércoles 17 de septiembre de una nueva operación de rescate de la Guardia Civil, que tuvo que socorrer a cuatro montañeros de nacionalidad polaca y de edades comprendidas entre los 63 y 74 años después de que dos de ellos se precipitasen al glaciar y sufrieran laceraciones por todo el cuerpo.

Además, una barranquista de 40 años de la provincia de Barcelona fue asistida tras fracturarse un pie al caerse en el barranco de Eriste, en Sahún (Huesca), el pasado viernes 19 de septiembre. Dos montañeros de 22 y 21 años, originarios de Jordania y Emiratos Árabes, respectivamente, fueron evacuados después de que uno de ellos se fracturase un tobillo al caerse en la cara norte de Monte Perdido, en Bielsa (Huesca). Y una parapentista de 53 años vecina de Tenerife se lesionó ambos tobillos tras golpearse en la maniobra de aterrizaje en el refugio de Lizara, en Aragüés del Puerto (Huesca).

El resto de intervenciones de la Guardia Civil estuvieron motivadas por el rescate de senderistas: una vecina de Mallorca de 29 años desorientada en la zona del puente Villacantal -Asque, en Alquézar (Huesca); lo mismo que dos hombres de 26 y 62 años de nacionalidad francesa en el collado de la Renclusa, en Benasque.

En el caso de un senderista de 33 años vecino de la provincia de Lérida su problema fue el haberse quedado enriscado por una mala planificación de la ruta en el valle de Pineta, en Bielsa. Por su parte, el GREIM de Benasque asistió también a un senderista francés de 27 años con un cuadro de hipoglucemia en la senda Puerto de Benas, mientras que otros dos senderistas de 37 años fueron socorridos por una posible intoxicación cuando marchaban por el collado de Brazatos en compañía de dos mujeres. Ambos fueron trasladados al Hospital de Jaca.

Por último, un senderista de 71 años vecino de Álava fue asistido de una lesión en una pierna en el Pico Aspe, en Aísa y una senderista de 54 años de Países Bajos tuvo que ser socorrida en el Ibón del Paso en Sahún tras sufrir una caída que le causó rasguños en piernas y brazos.