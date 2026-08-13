Veruela Verano continúa este sábado con el concierto de Queralt Lahoz, con pocas entradas disponibles

Archivo - La artista Queralt Lahoz. - SERGI ALCAZAR - Archivo

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Veruela Verano de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) continúa este sábado con el concierto de la catala Queralt Lahoz, una de las artistas más singulares y sólidas de la escena musical actual con su fusión de flamenco, soul latino, rap, copla, hip hop o electrónica, para el que siguen disponibles las últimas entradas.

Nacida en Santa Coloma de Gramanet, en el corazón de la periferia barcelonesa, y marcada por la migración andaluza, Queralt Lahoz construye su identidad artística a partir de sus raíces, de la genealogía de mujeres trabajadoras que la preceden y de una infancia suburbana que convierte en motor creativo, ha informado la institución provincial.

En su música conviven diversos estilos con una naturalidad poco común, dando forma a un lenguaje propio que combina "fuerza, delicadeza y una profunda honestidad emocional".

En 2025, publica su segundo álbum, '9:30PM', un trabajo profundamente autobiográfico que confirma su madurez artística y su capacidad para dialogar con la tradición desde el presente.

El disco la sitúa en un nuevo nivel de proyección y ha sido incluido por NPR en la lista de los mejores álbumes de 2025, siendo la única artista española junto a Rosalía en esta selección.

Actualmente, Queralt Lahoz se encuentra inmersa en una gira nacional e internacional presentando su último disco, con actuaciones en festivales como North Sea Jazz, La Mar de Músicas, Esperanzah!, Sonorama, Río Babel o Flamenco on Fire, a las que se suma la de este sábado en la iglesia del Monasterio de Veruela.

El festival Veruela Verano se cerrará el sábado 22 de agosto con el concierto de Depedro, para el que ya no quedan entradas. Además, el cartel de este año ha contado con Pancho Varona y Las Migas. Todas las actuaciones empiezan a las 19.30 horas y las puertas se abren media hora antes.