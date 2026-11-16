Viamed Montecanal estrena una unidad del Instituto Médico de la Obesidad, que ofrece tratamientos personalizados

Equipo del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO). - VIAMED

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), referente en Madrid en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, llega a Zaragoza con una nueva unidad en el Hospital Viamed Montecanal, en la capital aragonesa. Y lo hace con el objetivo de proporcionar servicios médicos de alta calidad a personas que buscan mejorar su salud a través del control del peso.

"Nuestro valor radica en nuestra forma de trabajar. Reunimos en un mismo lugar a endocrinos, digestivos, nutrición, psicología, endoscopia y cirugía, para hacer entre todos un plan ajustado a la vida del paciente", ha explicado el doctor Miguel Pérez Ferrer, especialista en Cirugía Digestiva y responsable de IMEO Montecanal.

"Para nosotros, la salud va primero y la báscula después, porque perder peso no es el final del camino. Lo que buscamos es que el paciente se sienta mejor, tenga más energía y menos riesgo de enfermedades asociadas. Y que lo consiga siendo capaz de mantenerlo en el tiempo", ha añadido.

La obesidad está considerada uno de los principales retos de salud pública en nuestro entorno, tanto en población adulta como infantil. Según datos del Ministerio de Sanidad, en Aragón el porcentaje de personas con obesidad se sitúa en el 17,9 en mayores de 18 años y en el 6,3 en la población entre 2 y 17 años.

IMEO y Viamed han unido esfuerzos para poder hacer frente a esta tendencia y tratar las patologías derivadas del exceso de peso, ofreciendo procedimientos integrales y eficaces que, más allá de la pérdida de peso, abordan la mejora de la salud global de los pacientes y la prevención de enfermedades relacionadas con la obesidad, como diabetes tipo 2, hipertensión o problemas cardiovasculares.

EL RECORRIDO DEL PACIENTE EN IMEO

Todo el proceso se desarrolla dentro del Hospital Viamed Montecanal. El primer paso en IMEO es una valoración inicial, en la que se habla con el paciente, se revisa su historial y se le hacen las pruebas necesarias para valorar su salud metabólica, su movilidad y su bienestar.

Con esta información, el equipo se reúne y propone las opciones que tienen sentido en el caso particular, con sus ventajas y limitaciones explicadas con claridad. Si se establece que es necesario un tratamiento, se inicia con el enfoque acordado, ya sea médico, endoscópico o quirúrgico.

La gama de servicios en este punto es amplia: programas personalizados de tratamiento, cirugía de la obesidad, dietas adaptadas, asesoramiento psicológico o seguimiento médico continuo.

Todo ello en el entorno de calidad y confianza que ofrece Viamed Montecanal y con la sólida experiencia de IMEO, que cuenta con más de 20 años de trayectoria asesorando a este tipo de pacientes. El último paso del camino es el seguimiento, con revisiones periódicas para ajustar el plan, resolver dudas y consolidar hábitos.

"Esta es la parte que más importa a largo plazo", ha señalado el doctor Pérez Ferrer. "Ofrecemos un acompañamiento real y continuado, que va más allá del día del tratamiento y permite al paciente tener un contacto con nuestro equipo según sus necesidades, para acompañarle y ayudarle en todo el proceso".