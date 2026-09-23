La vicepresidenta del Gobierno de Aragón afirma "con certeza" que "habrá presupuestos para 2027"

Reunión del Consejo de Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles "con certeza" que "habrá presupuestos para 2027" tras la tramitación parlamentaria, que comienza este jueves con la aprobación en sesión plenaria de las Cortes autonómicas del techo de gasto, que se eleva a 8.398 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha señalado que, tras la aprobación del techo de gasto, el Gobierno autonómico presentará el proyecto de ley de presupuestos "en las próximas semanas".

Los presupuestos están "consensuados" con anterioridad por los dos socios de gobierno, PP y Vox, y el resto de formaciones políticas "tienen la oportunidad de hacerlo en la tramitación parlamentaria de las enmiendas", recordando que en el caso de los presupuestos "cada vez que pido algo tiene que ser a costa de algo".

La voluntad del Gobierno de Aragón es que el presupuesto se apruebe "con el mayor consenso posible", lo que "va a depender siempre de las dos partes", Gobierno y oposición.