El vicepresidente Nolasco anuncia la supresión del programa de lengua árabe en los 10 colegios donde se impartía

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, el pasado viernes en Teruel. - VOX

ZARAGOZA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón suprime el programa de lengua árabe y cultura marroquí a partir de este curso 26/27 en la decena de centros educativos aragoneses en los que se venía impartiendo. La medida forma parte del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox tras las pasadas elecciones del 8F.

Así lo ha confirmado este domingo el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, que atribuido la decisión a la misma presencia de su formación en el Ejecutivo aragonés: "Comprobamos que Vox cumple sus promesas electorales", ha remarcado.

El programa, coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, gestionado a su vez por las comunidades autónomas, se impartía hasta ahora en los centros CEIP Aljafería, CEIP Antonio Beltrán Martínez, CEIP José Camón Aznar, CEIP Luis Vives, CEIP Marcos Frechín, CEIP Puerta de Sancho, CEIP Ramón Sainz de Varanda, CEIP Tío Jorge, Colegio Cantín y Gamboa y Colegio El Carmen y San José.

El vicepresidente del Gobierno aragonés y líder de Vox en la región ha aprovechado la ocasión para lanzar consignas contrarias a la presencia e influencia del Islam: "No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España", ha enfatizado.

En esa línea, ha recordado que su formación ya pidió la supresión de este programa el 14 de noviembre de 2025 en las Cortes de Aragón, durante la anterior legislatura.

Del mismo modo, el grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza defendió una moción el 26 de junio de 2025 para "solicitar la suspensión inmediata del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en todos los centros educativos de España y en especial en Zaragoza y otros extremos", que no logró el apoyo del resto de grupos municipales.