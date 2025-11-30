Viena, Bratislava y Estambul, destinos "estrella" de los aragoneses para el puente de diciembre: "Lo llenamos todo"

Interior del aeropuerto de Zaragoza. - EUROPA PRESS

Viena, Bratislava y Estambul figuran en la lista de destinos "estrella" de los aragoneses para el próximo puente de diciembre, todos ellos "se han completado prácticamente", a pesar del incremento de los precios respecto a años anteriores.

Los aragoneses prefieren volar desde el aeropuerto de Zaragoza en la medida de lo posible y, en ese caso, se han ofertado ciudades para los próximos días festivos de diciembre como Viena, Bratislava, Estambul, Lisboa o la zona de Brujas y Amberes.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón (AAVA), José Manuel Clúa, ha comentado, en declaraciones a Europa Press, que "se han completado prácticamente todos", agregando: "En el momento en que sale algo, llenamos todo".

En el caso de Viena-Bratislava, Clúa ha aclarado que se ha ofrecido "indistintamente visitar las dos ciudades o una sola"; también ha destacado Lisboa y "uno muy bonito", que es la zona de Brujas y Amberes.

Otro de los preferidos es Estambul, ha manifestado el presidente de la AAVA, tanto en Semana Santa como en el puente de diciembre y en primavera, pero "siempre se llena". De hecho, ha anotado Clúa, "es uno de los destinos más atractivos y más solicitados desde Zaragoza".

MIL EUROS DE MEDIA

En cuanto al presupuesto, ha señalado que el medio de transporte y el destino influyen en el precio, no obstante, de media se pagarán unos 1.000 o 1.200 euros, en función, asimismo, del hotel elegido.

A este respecto, ha puesto el foco sobre el incremento de los precios en comparación con años anteriores. "Años atrás hacías un --viaje a Estambul por 700, 800 euros o 900 euros, y ahora es raro el viaje que te baje de 1.000 euros", ha observado Clúa.

Sin embargo, este aumento en el coste de viajar no ha limitado el perfil del turista, ya que entre los aragoneses "hay de todo", desde familias con niños, hasta matrimonios o grupos de amigos.

En esta línea, José Manuel Clúa ha comentado que tras la pandemia el turismo se basa en tarifas dinámicas. "Antes hablábamos de un precio de temporada alta, media o baja, pero ahora son dinámicas, es decir, que lo que hoy vale cien euros, mañana te puede costar 120 euros", ha anotado.

Por este motivo, "animamos a la venta anticipada, porque cuanto más se anticipe, mejor sale de precio", ha recomendado el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón.

AEROPUERTO DE ZARAGOZA

En cuanto a la reducción de operaciones de Ryanair en el aeropuerto de Zaragoza, Clúa ha afirmado que "se nota, lógicamente, si --la compañía irlandesa-- quita uno o dos vuelos y se nota también en los pasajeros que podrían ir", no obstante, hay otras aerolíneas "que se van a posicionar en Zaragoza, como Wizz Air con su vuelo a Roma.

Para este próximo puente de diciembre, las fechas "no coinciden muy bien con los días exactos de fiesta y eso puede desbaratar esas programaciones", ha apuntado.

CIRCUITOS EN AUTOCAR Y DESTINOS NACIONALES

Más allá de los viajes en avión o en tren, los más frecuentes, "tenemos circuitos en autocar que aprovechan estos días para hacer recorridos por España e incluso por Francia y salen muchos", ha contado Clúa.

Estos recorridos por el sur de Francia o distintas regiones de España parten con autobuses de unas 50 plazas "que se llenan", puesto que los precios son "más económicos" que el avión. "Puede dar pereza, pero también estamos hablando de te puede salir por 600 o 700 euros y todo se valora", ha considerado.

Precisamente, en lo que se refiere a la oferta para destinos nacionales, la mayoría siguen prefiriendo zonas de playa por el calor, como Andalucía y Canarias. También ha destacado el éxito del turismo de interior.

En ocasiones como este año, en el que el puente solo comprende sábado, domingo y lunes, Clúa ha subrayado el turismo rural, desde el Pirineo aragonés hasta zonas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Barcelona o el norte del país, como Asturias.

"Todo el destino de interior también se llena de gente que va con familias, grupos de amigos de hasta 15 personas y se alquilan una casa de turismo rural", ha apostillado.

¿FIN? DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Acerca de la pervivencia de las agencias de viajes como negocio, Clúa ha indicado: "Es verdad que siempre se ha hablado de que las agencias van a desaparecer porque internet se va a imponer, pero no es verdad. La agencia va a subsistir y seguramente más que internet, porque la profesionalidad y el contacto directo con la gente no te lo da internet".

"Hay gente que --la reserva de-- un hotel o un billete de tren o de avión lo saca por internet en vez de venir a la agencia de viajes, pero cuando hablamos de viajes de media o larga distancia, o programaciones especiales en los aeropuertos, como puentes, ya el cien por cien lo hace en agencia".

En cualquier caso, "según qué tipo de destino, qué tipo de viaje y qué tipo de persona opta más a una cosa o a otra", ha diferenciado José Manuel Clúa.