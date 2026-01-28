Villagrasa (CHA) afirma en Barbastro que "el PP juega con la salud de decenas de miles de personas"

Candidatos de CHA en el Alto Aragón en la entrada del Hospital de Barbastro. - CHUNTA ARAGONESSISTA

BARBASTRO (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno por el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, ha criticado que el Gobierno de Aragón no entiende el papel fundamental del Hospital de Barbastro que presta servicio a 116.000 aragonesas y aragoneses en un territorio amplísimo de 8.500 km2, y es que "están jugando con la salud de decenas de miles de personas y parece que no les importa".

La candidata de CHA ha recordado que "la amplitud y diversidad del Sector Sanitario Barbastro se la dan sus centros de salud: Abiego, Aínsa, Albalate de Cinca, Barbastro, Benabarre, Berbegal, Binéfar, Castejón de Sos, Fraga, Graus, Lafortunada, Mequinenza, Monzón Rural, Monzón Urbano y Tamarite de Litera, así como el Centro de Especialidades Médicas de Monzón que depende del hospital y el Centro Sanitario Bajo Cinca/Baix Cinca, que complementa sus servicios".

"Actualmente las listas de espera inasumibles no solo afectan a las especialidades del Hospital de Barbastro, también a muchos de estos centros de salud de Atención Primaria, lo que conlleva que se saturen las urgencias, o lo que es más grave, que quienes pueden, opten por acudir a la sanidad privada para recibir una atención urgente que la sanidad pública no está prestando", ha denunciado.

Villagrasa ha continuado diciendo que "la gerencia del Hospital de Barbastro no debe compartirse con la del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, es necesario cubrir todas las plazas vacantes en el sector sanitario de Barbastro, no solo de especialistas en el hospital, para acabar con la sobrecarga de trabajo de los profesionales y mejorar la calidad asistencial, poniendo en marcha un plan de choque para disminuir las demoras en consultas externas, con recursos propios, con la participación de los profesionales de la Sanidad pública aragonesa, frente al modelo externalizador que supone una privatización encubierta".

Por otra parte, la candidata de CHA ha expuesto que "todos sabemos que es falso que el goteo de ceses y dimisiones en el Hospital de Barbastro se haya debido a motivos personales o a la casualidad, son la consecuencia a la nefasta gestión del Consejero Bancalero".

"Frente al modelo Azcón, un aprendiz de Ayuso, donde lo único importante es el negocio, frente a la vida de las personas, defendemos una sanidad pública, sin privatizaciones y universal mejorando las infraestructuras y la situación del personal que potencie la Atención Primaria distribuida por todo nuestro territorio, y es que la sanidad rural es fundamental para la cohesión territorial y social de Aragón", ha remarcado.

Por último, Villagrasa ha trasladado alguna de sus propuestas en materia sanitaria. "Dedicar entre el 25 y 30% de los recursos sanitarios a Atención Primaria, limitar las consultas telefónicas y telemáticas a una actividad asistencial complementaria, mejorar las condiciones laborales para fijar el personal en los centros de atención primaria rurales, reducir la temporalidad, fomentar la medicina y enfermería rurales en la formación de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, desarrollar la participación en los procesos de acción comunitaria en el medio rural, aumentar la inversión y planificación y garantizar listas de espera máximas de tres meses en especialidades y cirugías".