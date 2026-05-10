Villarroya de los Pinares será escenario de la Feria de Ecoturismo del Maestrazgo

VILLARROYA DE LOS PINARES (TERUEL), 10 (EUROPA PRESS)

Villarroya de los Pinares celebrará el próximo 23 de mayo de 2026 la primera edición de la Fiesta de Ecoturismo del Maestrazgo, una iniciativa creada para poner en valor los recursos naturales, culturales y patrimoniales de la comarca a través de actividades participativas dirigidas a todos los públicos.

La jornada nace gracias a la colaboración entre Maestrazgo Asociación Turística (MAT), el Área de Turismo de la Comarca del Maestrazgo, la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) y el Parque Cultural del Maestrazgo, entidades que han unido esfuerzos para impulsar un evento centrado en el ecoturismo, la sostenibilidad y el desarrollo responsable del territorio.

Esta primera edición pretende convertirse en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y profesionales vinculados al turismo sostenible, fomentando una manera de viajar y disfrutar del entorno basada en el respeto por el medio ambiente, la conservación del patrimonio y el apoyo a la economía local.

Durante toda la jornada, Villarroya de los Pinares acogerá propuestas que permitirán descubrir la riqueza del Maestrazgo desde diferentes perspectivas. El programa incluye un mercado de productos locales y artesanía, visitas guiadas, talleres infantiles, experiencias culturales, gastronomía y actividades vinculadas al patrimonio natural y geológico del territorio.

Entre las actividades destacadas se encuentran la visita virtual al Geoparque del Maestrazgo, la exposición dedicada a los yacimientos paleontológicos de la provincia de Teruel, una jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación de la Orden de San Juan del Hospital, además de talleres infantiles de talla de piedra y cerámica, pensados para acercar los oficios tradicionales y el patrimonio a los más pequeños.

La programación también incorpora experiencias gastronómicas ligadas al producto de proximidad, como una cata de vinos y degustación de productos locales, reforzando el compromiso del evento con el consumo responsable y el apoyo a productores del territorio.

La Fiesta de Ecoturismo del Maestrazgo apuesta además por dinamizar el municipio y favorecer un turismo respetuoso y desestacionalizado, capaz de generar oportunidades económicas sostenibles en el medio rural. La iniciativa pone el foco en valores como la conservación del paisaje, la valorización de los recursos endógenos y la sensibilización ambiental.

El evento se completará con propuestas culturales y participativas, como una actuación teatral, un concierto y una ruta fotográfica por el municipio abierta a todos los asistentes.

Desde las entidades organizadoras se destaca la importancia de seguir impulsando iniciativas conjuntas que ayuden a posicionar al Maestrazgo como un destino de referencia en turismo sostenible y experiencias auténticas vinculadas al territorio.

La inauguración oficial de la jornada tendrá lugar a las 10.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Villarroya. Algunas actividades requieren inscripción previa debido al aforo limitado.