Los viñedos y la belleza patrimonial de Rubielos de Mora, protagonizan el largometraje internacional 'The Harvest' - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El largometraje internacional 'The Harvest' ha concluido su fase de rodaje tras más de tres intensas semanas de trabajo en la provincia de Teruel. La producción ha desplegado el plan de filmación en diversos enclaves de la comarca de Gúdar-Javalambre, teniendo como escenario destacado los viñedos e integrando a su vez en la historia la riqueza arquitectónica del casco urbano patrimonial de Rubielos de Mora y la singularidad de los paisajes naturales del entorno.

La película narra el viaje íntimo y sanador de Robyn, una mujer que, tras la trágica pérdida de su mejor amiga Sophia, viaja al medio rural español para sumergirse en la recogida de la uva. En medio del silencio, la barrera idiomática y la exigencia del trabajo físico, la protagonista procesa su dolor a través de la transformación de la uva en vino.

Su encuentro con un viajero estadounidense (Cole) y el estrecho vínculo que forja con una joven recolectora local (Eva) devuelven a Robyn la conexión con la belleza del entorno, ayudándola a metabolizar el duelo y a abrirse de nuevo al futuro.

El filme supone la ópera prima en la dirección de largometrajes de la actriz y escritora británico- japonesa Hanako Footman (The Crown, Crime 101), cuya primera novela, Mongrel, fue finalista de galardones como el Waterstones Debut Fiction Prize o el Polari Prize.

REPARTO

Al frente del apartado visual se encuentra la directora de fotografía francesa Naomi Amarger, avalada por su trabajo en festivales como Sundance (The Disappearance of Shere Hite) o la Berlinale (Le rendez-vous de l'été).

El reparto reúne a reconocidos intérpretes internacionales y nacionales como Jack Farthing (Spencer, La hija oscura), Izzy Meikle-Small (Outlander), Nick Bishop (Industry), la actriz y dramaturga valenciana Eva Mir y la intérprete hispano-italiana Allegra Venturi, en una producción articulada de forma conjunta por Fortuna Films, Mongrel Films y Calita Productions.

A lo largo del mes de rodaje, esta coproducción entre Reino Unido, España y Francia ha conjugado la experiencia de creadores de la industria cinematográfica europea con los especiales paisajes de Teruel.

La llegada de este proyecto ha sido posible gracias al patrocinio y la asistencia técnica de la Diputación Provincial de Teruel a través del servicio Teruel Film Commission, sumando la colaboración y respaldo logístico del Ayuntamiento de Rubielos de Mora, la Comarca Gúdar-Javalambre y la complicidad de firmas locales como Bodegas Rubus y de los propios vecinos, consolidando una vez más la capacidad de la provincia para acoger proyectos de calado internacional.