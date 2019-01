Violeta Barba: "Aspiro a ser la candidata de Podemos a la Alcaldía de Zaragoza"

Publicado 08/01/2019 14:19:40 CET

ZARAGOZA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actual presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha confirmado este martes, 8 de enero, su intención de ser la candidata de Podemos a la Alcaldía de Zaragoza, y concurrir posteriormente en las listas de Zaragoza en Común (ZeC), en la que estaría integrada la formación morada.

Violeta Barba ha realizado este anuncio en el programa 'La Rebotica', en Radio Zaragoza, donde ha ofrecido una entrevista este martes.

De momento, el primer paso para Barba es ganar las primarias de Podemos Zaragoza, aunque ella ha dejado claro que su objetivo es encabezar una lista de confluencia.

Hace unos días, el actual alcalde, Pedro Santisteve, dijo que él "no se arruga" ante la posible candidatura de Violeta Barba. Hoy, ella le ha respondido al indicar que no viene "a quitarle el puesto a nadie" y ha confiado en que se entienda que su intención "es aportar y sumar". Barba incluso se ha mostrado dispuesta a formar parte de la candidatura de confluencia, incluso aunque no la encabezase ella.

La aspirante a candidata no reniega del trabajo realizado estos años por el gobierno de Zaragoza en Común, todo lo contrario: ha ensalzado la "buena gestión" del consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y también el Plan de Vivienda que ZeC ha negociado con el BIE.

No obstante, ha realizado una crítica a la falta de diálogo con la oposición y ha añadido que ella puede aportar una capacidad para la negociación, que ha demostrado desde la Mesa de las Cortes.