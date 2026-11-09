La Virgen del Pilar luce el manto de Correos en el año del centenario de su edificio de la capital aragonesa

La Virgen del Pilar luce el manto de Correos por el centenario de su edificio de Zaragoza. - CORREOS

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Virgen del Pilar, patrona de Correos, luce este lunes el manto de la institución postal en su camarín de la Basílica del Pilar. Empleados y jubilados de Correos se han reunido con motivo de su colocación, en una jornada de encuentro y recuerdo que forma parte de los actos del centenario del Edificio Principal de Correos de Zaragoza.

La celebración pone de manifiesto el vínculo que generaciones de profesionales de Correos han mantenido con la Virgen del Pilar y con la ciudad. Durante el acto se ha dado lectura a una carta en nombre de la familia postal en la que se expresa el agradecimiento a quienes han contribuido a la historia de la institución.

El manto, ofrecido a la Virgen el 18 de noviembre 1945, ha sido restaurado por la comunidad religiosa de Santa Engracia, para favorecer su conservación.

Con motivo del Centenario, la pieza ha podido contemplarse durante la segunda quincena de octubre en la Oficina Principal de Correos de Zaragoza, junto al histórico Estandarte del Cuerpo de Correos, acercando a la ciudadanía dos testimonios del patrimonio y de la memoria de la institución.

Su colocación en el camarín supone el regreso del manto a la basílica tras esta exposición. Durante el homenaje se ha reconocido la dedicación de las religiosas que han realizado la restauración y de todas las personas que han contribuido a preservar este legado.

Tras el acto, el personal de Correos se ha desplazado hasta el centenario Club Natación Helios para conmemorar el dia con un almuerzo de hermandad. El encuentro organizado permite estrechar lazos entre compañeros de distintas generaciones, compartir recuerdos y celebrar una trayectoria común de servicio a la ciudadanía.

Esta jornada se suma a las actividades organizadas para conmemorar los cien años del Edificio Principal de Correos de Zaragoza, inaugurado el 12 de octubre 1926. Un aniversario que reconoce tanto el valor histórico del inmueble como la aportación de las personas que han formado parte de su vida y de la historia postal de la ciudad.