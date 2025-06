Voluntarios de Aragón piden instalar el escudo del antiguo Cuartel de Caballería, símbolo de los Sitios

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón, Luis Sorando, ha pedido instalar, aunque sea una réplica, del escudo que originalmente estaba en la puerta del antiguo Cuartel de Caballería, en paseo María Agustín, a la altura del portal 40, donde se ha levantado un bloque de viviendas.

"Se ha respetado la tapia del antiguo cuartel que tiene una gran simbología, pero falta el escudo porque, sino queda muy sosa", ha observado Luis Sorando, quien ha añadido que "además, es lo que le confiere la gracia y la importancia para dejar testimonio de la relevancia que tuvo, especialmente durante la Guerra de la Independencia".

El escudo de Carlos IV estaba sobre el portón de entrada de las antiguas instalaciones militares, que fueron testigo de la Batalla de las Eras, el 15 de junio de 1808, con la que dio comienzo el primero de los Sitios al que sometieron las tropas napoleónicas a la ciudad de Zaragoza.

"Estamos contentos de que se haya salvado. La constructora de las viviendas me imagino que cumplirá y pondrá el escudo sobre la puerta, porque es la gracia. Si no ponen el escudo, la puerta es la puerta, pero queda incompleta", ha considerado Sorando.

El escudo que reclama colocar, el auténtico está en Pontoneros y "no creo que les dejen poner el original, pero una copia de las que se hacen para los museos es muy fácil". Ha añadido que en el Ayuntamiento hay otro escudo. "No lo he visto, pero dicen que es gemelo porque, al parecer, el cuartel tenía varias puertas, en cada una había un escudo, y se supone que eran iguales".

En declaraciones a Europa Press, Sorando ha explicado que en la actualidad solo se ve parte la pared del edificio original, que parece una tapia, pero era un inmueble de dos plantas, y la puerta es casi un metro más pequeña porque con el tiempo ha subido el nivel de la acera y ha perdido "parte de la grandiosidad" que tenía en origen.

LOS LANCEROS

"El terreno actual es por encima del nivel original, pero no iban a hacer allí una rampa. No ha quedado mal", ha apreciado Sorando para reconocer que "realmente hay que echar un poco de imaginación para imaginar cómo era".

Luis Sorando ha relatado que cuando comienza la construcción del edificio de viviendas alertó al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón para que la empresa constructora respetara la parte de la pared que queda del antiguo cuartel. El consistorio dio traslado a la constructora y se ha respetado.

"Es un resto con mucho simbolismo, porque el primer día que atacan los franceses, es el punto por el que entran y salen tres veces y cambiarlo de sitio como se había pensado no procedía. Por el simbolismo de estar donde fue el hecho histórico", ha zanjado para aventurar que "a partir de ahora, cuando se hagan rutas de los Sitios de Zaragoza enseñando lo que queda, se podrá mostrar con todo orgullo que se ha logrado salvar".

Ese trozo de fachada de la antigua construcción llevaba tiempo tirada y "se salvó porque, por no levantar un muro de ladrillos para que la gente no se metiera al solar, dejaron la primera planta sin derribar y cuando nos dimos cuenta de que iban a construir, nos movimos y fuimos al Ayuntamiento a decirle que cómo es que no habían visto que era un vestigio interesante". "Nos dijeron que habían dado el permiso y no se les había ocurrido".

Desde la asociación les indicaron que está dentro del perímetro histórico y "hay una ley que obliga a conservarlo por lo que no les quedó más remedio". Durante los trabajos de conservación apareció un trozo de muralla árabe, dentro del solar, que "fue una sorpresa porque no sabíamos que estaba" y ha confiado en que se también se pueda ver.

Sorando ha añadido que ese cuartel estaba a las afueras de la ciudad y los soldados de Caballería salían por esa puerta a hacer la instrucción en el campo abierto que había enfrente. Hay fotos del año 1900 que atestiguan que los lanceros hacía guardia en la puerta con uniforme azul celeste y casco plateado. "Hay que imaginarse a los lanceros entrando a caballo por esa puerta, que era un metro más alta", ha instado Sorando para detallar que, a veces, los propios soldados en lugar de hacer la instrucción en el patio, se iban a la plaza Toros.

Siguió siendo cuartel de Caballería hasta tiempos del reinado de Alfonso XIII, más o menos, y luego fue cuartel de Pontoneros. "Por eso tienen el escudo los Pontoneros", hasta que dejaron de usar esas instalaciones y comenzó el declive del edificio, que tras la actuación de una constructora en ese solar se ha levantado un inmueble de viviendas de alto estanding.