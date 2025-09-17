Vox acusa al PP de "esconderse" tras un discurso de "falso apoyo" al campo: "Tienen la llave para cambiar las políticas"

La eurodiputada y representante de Vox en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Mireia Borrás, a su llegada este miércoles al Palacio de la Aljafería, acompañada por diputados de Vox en las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y representante de Vox en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Mireia Borrás, ha cargado contra el PP por "esconderse" detrás de un discurso de "falso apoyo" al campo. La realidad, ha aseverado, es que "tienen la llave para cambiar las políticas que asfixian a nuestro sector primario", pero se "alinean con la izquierda y la ultraizquierda" en las votaciones en Europa.

Borrás ha explicado que su visita a la capital aragonesa este miércoles tiene como objetivo "conocer y escuchar de primera mano a nuestros agricultores y ganaderos", además de visitar explotaciones agrarias "que están tan amenazadas por esa legislación verde ecofanática y también por una PAC que va a terminar de destrozar su rentabilidad".

"Vamos a escuchar sus reclamaciones, por ejemplo, a una ley que pretende imponer unos piensos 100% ecológicos que incrementan enormemente sus costes y, además, las gallinas no están bien alimentadas, porque estos piensos no tienen los nutrientes necesarios; así como a asuntos como la gripe aviar, que supone para ellos un aumento de costes brutal, o el descontrol sanitario en la frontera para los animales, provocando plagas y enfermedades en nuestros países", ha detallado.

Ha culpado a los políticos de "someter" al sector primario a "una ideología ecologista enfermiza", en concreto, se ha referido a PP y PSOE "que quieren aparentar que están muy preocupados y apoyan al mundo rural, en realidad lo que vemos desde Bruselas son unos pactos constantemente alineados".

Cuando van a votar y a ejecutar ciertas políticas, los 'populares' "son los primeros que van con la izquierda y la ultraizquierda", ha lamentado Mireia Borrás, quien ha afeado la "estafa" e "hipocresía" del PP al no tender su mano a Vox y al grupo Patriots "para votar a favor del campo". De manera que ha resumido: "PP y PSOE son exactamente lo mismo".

En definitiva, el Partido Popular "tiene la llave para poder cambiar estas políticas y no lo hace", puesto que, recientemente, "han votado en contra de una enmienda para derogar el Pacto Verde, las políticas que asfixian directamente a nuestros agricultores y ganaderos", lo que es, a su juicio, "votar en contra del campo".

"Queremos denunciar las políticas ideológicas que vienen directamente desde Bruselas y que están matando a nuestro campo, también, que los españoles deben conocer que esta hipocresía del PP y del PSOE es insostenible, porque aunque aquí se ponen el gorro de defensores del campo en Bruselas, votan a favor de absolutamente todas las políticas que destruyen la rentabilidad de nuestro campo y que amenazan la supervivencia de nuestras explotaciones agrarias y ganaderas", ha apuntado Borrás.

Así, la eurodiputada ha asegurado que el único partido "que de verdad está defendiendo al campo en Europa y, por supuesto, en España, es Vox". "Somos los únicos que estamos en contra del Pacto Verde, que es el responsable de todas estas medidas ecologistas absurdas que imponen a nuestro campo; el resto de partidos están en ese consenso, a favor de las políticas climáticas ecologistas", ha expuesto.

UNA PAC "INTOXICADÍSIMA"

Mireia Borrás también ha ahondado en la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 por estar "intoxicadísima de ese Pacto Verde y políticas ecologistas que destruyen la rentabilidad, incrementando enormemente los costes y reduciendo el presupuesto de nuestros agricultores y ganaderos".

Para Vox, ha manifestado Borrás, "lo primero es la supervivencia de nuestro campo, de nuestros agricultores y ganaderos y de todas las explotaciones agrarias por un tema de soberanía alimentaria y de arraigo al mundo rural para mantener vivas esas áreas".

La representante de Vox en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo ha llamado la atención sobre la desaparición de "muchos pueblos" en zonas de las provincias de Teruel y Cuenca "fruto del abandono y políticas que asesinan al agricultor, al ganadero y a esas actividades económicas que mantienen vivo el mundo rural".

DECLARACIONES DE JAVIER RINCÓN

Igualmente, ha mencionado las declaraciones del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, quien ha tendido la mano al ministro del ramo, Luis Planas, "para trabajar de forma conjunta frente al nuevo marco financiero plurianual" de la Unión Europea, tras reseñar que la nueva PAC es "inaceptable" en lo que se refiere a recortes de fondos y planteamiento.

"Lo que no cuenta este consejero de Agricultura del PP es que en Bruselas esta PAC viene precisamente de la mano del Partido Popular Europeo y podría llamar perfectamente a sus compañeros y decirles que están destruyendo y acabando de asfixiar y de asesinar al campo español", ha anotado la eurodiputada de Vox.