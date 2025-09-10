Vox alerta de la aparición de vertederos ilegales en Tamarite de Litera (Huesca)

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha alertado, mediante un vídeo publicado en redes sociales, de la aparición de al menos dos grandes vertederos ilegales en las afueras de Tamarite de Litera - VOX

HUESCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha alertado, mediante un vídeo publicado en redes sociales, de la aparición de al menos dos grandes vertederos ilegales en las afueras de Tamarite de Litera, junto al Canal de Aragón y Cataluña.

Según VOX, estos vertederos son una consecuencia directa del sistema de recogida de basuras 'Puerta a Puerta', impulsado por la Comarca de La Litera presidida por la socialista Tania Solans, y según esta formación, también respaldado por el Ayuntamiento de Tamarite de Litera, liderado por la popular Sandra González.

En el vídeo, Arranz ha arremetido contra el modelo 'Puerta a Puerta', al que califica de "intrusivo, caro, incómodo y ridículo", asegurando que, como advirtió Vox, "ha multiplicado el abandono incontrolado" de residuos en la zona.

"Desde Vox ya avisamos que el Puerta a Puerta iba a provocar el abandono de basuras por todos lados, y aquí está el resultado", ha declarado, señalando los vertederos como prueba de las "políticas socialistas fallidas" y la inacción del consistorio.

Vox ha responsabilizado a la Comarca de La Litera y al Ayuntamiento de Tamarite por no actuar frente a estos vertederos incontrolados. Arranz ha lamentado el supuesto acuerdo entre PSOE y PP para mantener este sistema, pese al malestar ciudadano expresado, por ejemplo, en la concentración frente al Ayuntamiento que tuvo lugar el pasado 1 de marzo y que reunió a 300 personas, donde se exigió paralizar el modelo y realizar una consulta popular.

El diputado exige una limpieza inmediata de los vertederos y una revisión del sistema Puerta a Puerta, proponiendo alternativas como el quinto contenedor, que respeten las necesidades de los vecinos y que no resulten en el abandono de basuras por las calles e incluso el medio rural.

Vox ha dicho que la imposición de este modelo ha agravado la calidad de vida en Tamarite de Litera, y se puede ver en el enlace web 'https://www.voxespana.es/huesca-cat/vox-denuncia-la-aparicio...'.